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28 декабря: кого сегодня поздравляют, приметы и запреты дня

28 декабря: кого сегодня поздравляют, приметы и запреты дня

Сегодня, 28 декабря, сегодня празднуют Международный день кино. Православные верующие чтят память двадцати тысяч мучеников.

Какой церковный праздник 28 декабря

28 декабря в церковном календаре – день памяти двадцати тысяч мучеников. Это страшное событие произошло в IV веке, когда императором был Максимиан. Он приказал разрушать все храмы, наказывать каждого, кто верит в Иисуса Христа. В Никодимии епископом тогда был святой Кирилл. Он тайно распространял истину веры. А во дворце правителя жила жрица Домна. Заинтересовало ее христианство, поэтому она пришла к Кириллу, чтобы тот окрестил ее. После этого Домна стала помогать бедным и нуждающимся.

Узнали об этом во дворце, схватили бывшую жрицу и начали мучить. А когда она притворилась безумной, выбросили на улицу. Тогда Домна пошла в монастырь и переоделась в мужа. Жила долгое время в пещерах в одиночестве. Император решил найти Домну. Дошел он со своими воинами в тот монастырь, где раньше жила девушка. Тогда был праздник и на служение собралось 20 тысяч христиан. Император сказал, чтобы они поклонились идолам. Но все они отказались, за что были убиты. Когда в город вернулась Домна и узнала, что произошло, пошла к императору и открылась. Он ее сразу и казнил.

Что нельзя делать 28 декабря

  • Запрещено врать и подслушивать.
  • Нельзя не впускать в дом колядников.
  • Также не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 28 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: весело чирикают воробьи — к быстрому потеплению;
  • облачный день — ждите дождливое и холодное лето;
  • в водоемах рыба себя ведет беспокойно — будет идти снег;
  • собака легла на снег, значит, придет метель;
  • сырая погода — к большому урожаю льна;
  • кошка весь день спит — к потеплению;
  • погода безветренная, а на деревьях иней – будет удачный и урожайный год;
  • густой снегопад — к хорошему урожаю хлеба;
  • на скирдах иней лежит — к дождливому лету.

Наши предки верили, если вместе всей семьей сделать в этот день какое-нибудь дело, то весь год будете счастливыми и здоровыми.

Именинники 28 декабря

  • Дорофей,
  • Игнатий,
  • Симон,
  • Петр.

Талисманом человека, рожденного 28 декабря, является опал. Драгоценный камень, который был известен с давних времен. Может быть разного цвета, в зависимости от которого получает свойства. Например, красный опал является символом спонтанности, страсти, креативности.

28 декабря родились:

  • 1885 год – украинский живописец, график, скульптор, дизайнер, художник театра, архитектор Владимир Татлин;
  • 1968 год – украинский поэт и детский писатель Иван Андрусяк;
  • 1977 год – украинский воин, участник российско-украинской войны, спортсмен, предприниматель, Герой Украины Максим Редзанич.

Памятные даты 28 декабря

1065 год — в Лондоне основывают Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов;
1869 год — американец Уильям Финли Сэмпл из штата Огайо получает патент на жевательную резинку;
1895 год — в парижском «Гран-кафе» братья Огюст и Луи Люмьер проводят первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения — устройства, сочетающего функции камеры и проектора;
1908 год — на юге Италии происходит крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясений;
1942 год — в ходе Второй мировой войны японская авиация начинает бомбардировку города Калькутта (Индия);
1944 год — большой бой между сотней УПА «Полтавцы» и частями НКВД возле с. Кореличи Перемышлянского района Львовской области;
1973 год — в Париже печатают «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына — литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период 1918 — 1956 годов;
1983 год — создают Шацкий национальный природный парк;
1987 год — 76-летняя киприотка Кивели Папаиоанноу застревает в лифте магазина, пробыв там до 2 января;
1991 год — независимость Украины признают Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония;
1999 год — в Туркменистане принимают закон, согласно которому Сапармурат Ниязов становится пожизненным президентом страны;
2014 год — завершается операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Какой сегодня день в Украине и мире

28 декабря в Украине и мире празднуют Международный день кино. Также этот праздник профессиональный для всех тех, кто работает над производством фильмов. Кинематограф появился в XX веке и сразу стал подлинной сенсацией. Благодаря ему люди получили возможность побывать в совершенно новой реальности. Сегодня кино считается высоким искусством, развлечением и отраслью с многомиллиардными оборотами.

Также 28 декабря День короткометражного кино. Праздник был начат в США, где он остается довольно популярным событием в честь короткометражного искусства. В этот день также чествуют уникальную силу короткометражных фильмов, способных за короткое время рассказать целую историю.

А еще 28 декабря День «Позвони другу». Он посвящен восстановлению связей с друзьями посредством такой простой, но мощной силы, как телефонный звонок. Отношения очень важны в современной занятой жизни. Поэтому этот праздник поощряет взять паузу и позвонить другу или подруге, с которыми вы давно хотели пообщаться.

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