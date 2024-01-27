27 січня світ згадує трагічні події минулого: все про цей день

Церковне свято 27 січня

Православна церква України 27 січня за новим стилем вшановує пам’ять візантійського святителя та проповідника Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, одного з трьох Вселенських святителів та вчителів.

Іоанн жив у IV столітті. Народився він в Антіохії, виховувала його одна мати – вона віддала йому багато сил і вмінь. Іоанн рано навчився читати й писати, брав уроки в найкращих філософів і риторів, і в 20 років охрестився. Через три роки він став читцем у церкві, а коли померла мати, то прийняв чернецтво.

Він відмовився від архієрейського сану і пішов жити на 4 роки в пустелю. Там він займався написанням праць, які згодом стали знаменитими. Потім Іоанн оселився у відокремленій печері й жив там два роки в повній безмовності. Але через погане здоров’я повернувся до Антіохії, де спочатку став дияконом, потім – пресвітером, а потім – архієпископом Константинополя. Під час його керівництва духовенство переживало період розквіту, а сам Іоанн став прикладом для наслідування. Він на свої кошти утримував кілька лікарень і два готелі для паломників. Також святитель склав чин літургії.

Водночас його життя було сповнене випробувань і поневірянь – не раз він потрапляв під гоніння, його відправляли на заслання. Там Іоан Златоуст і помер – у поселенні Комани (недалеко від Сухума). Через 31 рік після його смерті імператор Феодосій II наказав перенести мощі святителя в Константинополь – виявилося, що вони нетлінні. 27 січня – день перенесення мощей святого.

Златоустом Іоанна прозвали за особливий талант проповідника. Його шанують нарівні з Василем Великим і Григорієм Богословом, а разом вони вважаються Вселенськими святителями і вчителями.

Народні прикмети на 27 січня

У день Златоустья спостерігали за погодою та іншими прикметами:

вікна в будинку запітніли – бути теплим;

собака лягає на сніг – до завірюхи;

дерева в інеї – незабаром потеплішає;

білі хмари – до холоду;

сонце на заході сонця – потрібно готуватися до морозів.

З особливою увагою цього дня доглядали домашню вогнищу. Згідно з повір’ями, якщо затопити в цей день пекти спеціальним методом, щоб усі дрова спалахнули разом, то на сім’ю чекаю благополуччя, мир і щастя.

Що не можна робити 27 січня

Забороняється різати та обпалювати шкіру.

Не рекомендується дарувати подарунки, навіть від щирого серця.

Краще відмовитись від миття голови.

Іменинники 27 січня

Іван,

Йосип,

Дмитро,

Петро.

Талісманом людини, народженої 27 січня, є гірський кришталь. Відомий людству ще від давніх часів. Наприклад, у Стародавній Греції гірський кришталь вважався сльозами богів, що впали з небес. А японці стверджували, що це застигле дихання дракона.

27 січня народилися:

1915 рік — український художник, графік, кераміст, мистецтвознавець Яків Гніздовський;

1927 рік — український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи Олекса Тихий;

1970 рік — український хокеїст Олександр Годинюк.

Пам’ятні дати 27 січня

1302 рік — після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг’єрі висланий з міста;

1527 рік — відбувається битва під Ольшаницею;

1785 рік — засновують Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США;

1859 рік — Оттава стає столицею Канади;

1860 рік — вперше опублікували повне видання “Кобзаря” Тараса Шевченка;

1880 рік — Томас Едісон отримує патент на електричну лампу розжарювання;

1918 рік — починається громадянська війна у Фінляндії;

1918 рік — на екрани США виходить фільм “Тарзан з племені мавп” з Елмо Лінкольном у головній ролі;

1921 рік — Польща визнає незалежність Литви;

1926 рік — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передавання і приймання телевізійного зображення — телевізора;

1944 рік — заснування нагород Української повстанської армії;

1967 рік — під час репетиції польоту на місяць загорається американський корабель Аполлон-1, всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі гинуть;

1967 рік — США, Велика Британія та Радянський Союз укладають міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору;

1973 рік — у Парижі підписують угоду про виведення американських військ з В’єтнаму;

1983 рік — в Японії завершується будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 рік — Зімбабве визнає незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

1997 рік — Аслан Масхадов стає президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

2000 рік — в Єгипті парламент ухвалює закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення;

2015 рік — починаються активні бої за Дебальцеве під час війни на сході України;

2022 рік — стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої гине 5 осіб.

Який сьогодні день в Україні і світі

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Пам’ятна дата відзначається щорічно 27 січня, оскільки саме цього дня 1945 року під час Другої світової війни звільнили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. За час існування цього концтабору в ньому загинуло за різними оцінками від 1,5 до 2,2 млн осіб. Загалом під час Другої світової війни у концтаборах та на окупованих територіях загинули 6 млн євреїв, з яких близько 1,5 млн – діти.

В Україні під час Другої світової війни було знищено понад 60% євреїв. Приблизно 900 тисячам, переважно із центральної та східної частин України, вдалося вчасно евакуюватися. Водночас єврейські громади Галичини, Поділля та Волині були знищені майже повністю…

У резолюції ООН зазначено, що: «Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв та незліченної кількості представників інших національностей, і завжди буде всім людям застереженням про небезпеки, що приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередження…».

Також 27 січня святкують Всесвітній день молоковідсмоктувача. Свято заснувала власниця фірми Snugabell Венді Армбрустер 2017 року. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб мотивувати жінок до грудного вигодовування. Педіатри також висловлюються на користь годування дитини грудним молоком. Це допомагає зміцнити імунітет малюка і створює особливий зв’язок дитини з матір’ю. А щоб не відмовлятися від своєї кар’єри, можна використовувати молоковідсмоктувач. Він допомагає створити банк молока у себе вдома.

А ще 27 січня Міжнародний день портвейну. У всьому світі цей напій має дуже багато шанувальників, але його батьківщиною вважається португальське місто Порту. Звідси вино почали возити до Англії у кінці XVII століття. Існує версія походження портвейну, згідно з якою, деякі виробники почали додавати спирт до вина ще на етапі бродіння. Завдяки цьому напій зберігав солодкий смак і набував міцності.