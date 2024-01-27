27 января мир вспоминает трагические события прошлого: все про этот день

27 января во всем мире вспоминают жертв жесточайшего массового геноцида всех времен и свидетельствуют стремление к борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми другими формами насилия. Верующие вспоминают святителя Иоанна Златоуста.
Церковный праздник 27 января
Православная церковь Украины 27 января по новому стилю чтит память византийского святителя и проповедника Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей.
Иоанн жил в IV веке. Родился он в Антиохии, воспитывала его одна мать — она отдала ему много сил и умений. Иоанн рано научился читать и писать, брал уроки у лучших философов и риторов, и в 20 лет крестился. Через три года он стал чтецом в церкви, а когда умерла мать, то принял иночество.
Он отказался от архиерейского сана и ушел жить на 4 года в пустыню. Там он занимался написанием трудов, впоследствии ставшими знаменитыми. Затем Иоанн поселился в уединенной пещере и жил там два года в полном безмолвии. Но из-за плохого здоровья вернулся в Антиохию, где сначала стал диаконом, потом — пресвитером, а затем — архиепископом Константинополя. Во время его руководства духовенство переживало период расцвета, а сам Иоанн стал примером для подражания. Он на свои средства содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников. Также святитель составил чин литургии.
В то же время его жизнь была полна испытаний и лишений — не раз он попадал под гонения, его отправляли в ссылку. Там Иоанн Златоуст и умер — в поселении Команы (недалеко от Сухума). Спустя 31 год после его смерти император Феодосий II приказал перенести мощи святителя в Константинополь — оказались, что они нетленны. 27 января — день перенесения мощей святого.
Златоустом Иоанна прозвали за особый талант проповедника. Он почитается наравне с Василием Великим и Григорием Богословом, а вместе они считаются Вселенскими святителями и учителями.
Народные приметы на 27 января
В Златоустьев день наблюдали за погодой и другими приметами:
- окна в доме запотели — быть теплу;
- собака ложится на снег — к вьюге;
- деревья в инее — скоро потеплеет;
- белые облака — к стуже;
- солнце на закате — нужно готовиться к морозам.
С особым вниманием в этот день ухаживали за домашним костром. Согласно поверьям, если затопить в этот день печь специальным методом, чтобы все дрова загорелись вместе, то семью жду благополучия, мир и счастье.
Что нельзя делать 27 января
- Запрещается резать и обжигать кожу.
- Не рекомендуется дарить подарки, даже от всего сердца.
- Лучше отказаться от мытья головы.
Именинники 27 января
- Иван,
- Иосиф,
- Дмитрий,
- Петр.
Талисманом человека, рожденного 27 января, является горный хрусталь. Известен человечеству еще с давних времен. Например, в Древней Греции горный хрусталь считался слезами упавших с небес богов. А Японцы утверждали, что это застывшее дыхание дракона.
27 января родились:
- 1915 год — украинский художник, график, керамист, искусствовед Яков Гнездовский;
- 1927 год — украинский диссидент и правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской гельсинской группы Олекса Тихий;
- 1970 год — украинский хоккеист Александр Годынюк.
Памятные даты 27 января
1302 год — после захвата Флоренции черными гвельфами поэт и политик Данте Алигьери выслан из города;
1527 год — происходит битва под Ольшаницей;
1785 год — основывают Университет Джорджии, старейший общественный университет США;
1859 год — Оттава становится столицей Канады;
1860 год — впервые опубликовали полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко;
1880 год — Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;
1918 год — начинается гражданская война в Финляндии;
1918 год — на экраны США выходит фильм «Тарзан из племени обезьян» с Элмо Линкольном в главной роли;
1921 год — Польша признает независимость Литвы;
1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения — телевизора;
1944 год — основание наград Украинской повстанческой армии;
1967 год — во время репетиции полета в месяц загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа, — Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибают;
1967 год — США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;
1973 год — в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;
1983 год — в Японии завершается строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегшего между островами Хонсю и Хоккайдо;
1992 год — Зимбабве признает независимость Украины;
1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;
1997 год — Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;
2000 год — в Египте парламент принимает закон, разрешающий женщине подавать на развод;
2015 год — начинаются активные бои за Дебальцево во время Войны на востоке Украины;
2022 год — стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибают 5 человек.
Какой сегодня день в Украине и мире
Международный день памяти жертв Холокоста был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Памятная дата отмечается ежегодно 27 января, поскольку именно в этот день 1945 во время Второй мировой войны освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. За время существования этого концлагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек. В общей сложности во время Второй мировой войны в концлагерях и на оккупированных территориях погибли 6 млн евреев, из которых около 1,5 млн — дети.
В Украине во время Второй мировой войны было уничтожено более 60% евреев. Приблизительно 900 тысячам, преимущественно из центральной и восточной частей Украины, удалось вовремя эвакуироваться. В то же время еврейские общины Галиции, Подолья и Волыни были уничтожены почти полностью…
В резолюции ООН отмечено, что: «Голокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и бесчисленному числу представителей других национальностей, и будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, скрывающих в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения…».
Также 27 января празднуют Всемирный день молокоотсоса. Праздник основала владелица фирмы Snugabell Венди Армбрустер в 2017 году. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы мотивировать женщин к грудному вскармливанию. Педиатры также высказываются в пользу кормления ребенка грудным молоком. Это помогает укрепить иммунитет малыша и создает особую связь ребенка с матерью. А чтобы не отказываться от своей карьеры, можно использовать молокоотсос. Он помогает создать банк молока у себя дома.
А еще 27 января Международный день портвейна. Во всем мире этот напиток очень много поклонников, но его родиной считается португальский город Порту. Отсюда вино стали возить в Англию в конце XVII века. Существует версия происхождения портвейна, согласно которой некоторые производители начали добавлять спирт к вину еще на этапе брожения. Благодаря этому напиток сохранял сладкий вкус и приобретал крепость.