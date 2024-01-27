27 января мир вспоминает трагические события прошлого: все про этот день

Церковный праздник 27 января

Православная церковь Украины 27 января по новому стилю чтит память византийского святителя и проповедника Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей.

Иоанн жил в IV веке. Родился он в Антиохии, воспитывала его одна мать — она отдала ему много сил и умений. Иоанн рано научился читать и писать, брал уроки у лучших философов и риторов, и в 20 лет крестился. Через три года он стал чтецом в церкви, а когда умерла мать, то принял иночество.

Он отказался от архиерейского сана и ушел жить на 4 года в пустыню. Там он занимался написанием трудов, впоследствии ставшими знаменитыми. Затем Иоанн поселился в уединенной пещере и жил там два года в полном безмолвии. Но из-за плохого здоровья вернулся в Антиохию, где сначала стал диаконом, потом — пресвитером, а затем — архиепископом Константинополя. Во время его руководства духовенство переживало период расцвета, а сам Иоанн стал примером для подражания. Он на свои средства содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников. Также святитель составил чин литургии.

В то же время его жизнь была полна испытаний и лишений — не раз он попадал под гонения, его отправляли в ссылку. Там Иоанн Златоуст и умер — в поселении Команы (недалеко от Сухума). Спустя 31 год после его смерти император Феодосий II приказал перенести мощи святителя в Константинополь — оказались, что они нетленны. 27 января — день перенесения мощей святого.

Златоустом Иоанна прозвали за особый талант проповедника. Он почитается наравне с Василием Великим и Григорием Богословом, а вместе они считаются Вселенскими святителями и учителями.

Народные приметы на 27 января

В Златоустьев день наблюдали за погодой и другими приметами:

окна в доме запотели — быть теплу;

собака ложится на снег — к вьюге;

деревья в инее — скоро потеплеет;

белые облака — к стуже;

солнце на закате — нужно готовиться к морозам.

С особым вниманием в этот день ухаживали за домашним костром. Согласно поверьям, если затопить в этот день печь специальным методом, чтобы все дрова загорелись вместе, то семью жду благополучия, мир и счастье.

Что нельзя делать 27 января

Запрещается резать и обжигать кожу.

Не рекомендуется дарить подарки, даже от всего сердца.

Лучше отказаться от мытья головы.

Именинники 27 января

Иван,

Иосиф,

Дмитрий,

Петр.

Талисманом человека, рожденного 27 января, является горный хрусталь. Известен человечеству еще с давних времен. Например, в Древней Греции горный хрусталь считался слезами упавших с небес богов. А Японцы утверждали, что это застывшее дыхание дракона.

27 января родились:

1915 год — украинский художник, график, керамист, искусствовед Яков Гнездовский ;

; 1927 год — украинский диссидент и правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской гельсинской группы Олекса Тихий ;

; 1970 год — украинский хоккеист Александр Годынюк.

Памятные даты 27 января

1302 год — после захвата Флоренции черными гвельфами поэт и политик Данте Алигьери выслан из города;

1527 год — происходит битва под Ольшаницей;

1785 год — основывают Университет Джорджии, старейший общественный университет США;

1859 год — Оттава становится столицей Канады;

1860 год — впервые опубликовали полное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко;

1880 год — Томас Эдисон получает патент на электрическую лампу накаливания;

1918 год — начинается гражданская война в Финляндии;

1918 год — на экраны США выходит фильм «Тарзан из племени обезьян» с Элмо Линкольном в главной роли;

1921 год — Польша признает независимость Литвы;

1926 год — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бэйрд проводит публичную демонстрацию устройства для передачи и приема телевизионного изображения — телевизора;

1944 год — основание наград Украинской повстанческой армии;

1967 год — во время репетиции полета в месяц загорается американский корабль Аполлон-1, все члены экипажа, — Гас Гриссом, Эдвард Гиггинс Уайт и Роджер Чаффи погибают;

1967 год — США, Великобритания и Советский Союз заключают международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства;

1973 год — в Париже подписывают соглашение о выводе американских войск из Вьетнама;

1983 год — в Японии завершается строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегшего между островами Хонсю и Хоккайдо;

1992 год — Зимбабве признает независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Канадой и Португалией;

1997 год — Аслан Масхадов становится президентом Чеченской Республики Ичкерия;

2000 год — в Египте парламент принимает закон, разрешающий женщине подавать на развод;

2015 год — начинаются активные бои за Дебальцево во время Войны на востоке Украины;

2022 год — стрельба на заводе Южномаши в Днепре, в результате которой погибают 5 человек.

Какой сегодня день в Украине и мире

Международный день памяти жертв Холокоста был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Памятная дата отмечается ежегодно 27 января, поскольку именно в этот день 1945 во время Второй мировой войны освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. За время существования этого концлагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек. В общей сложности во время Второй мировой войны в концлагерях и на оккупированных территориях погибли 6 млн евреев, из которых около 1,5 млн — дети.

В Украине во время Второй мировой войны было уничтожено более 60% евреев. Приблизительно 900 тысячам, преимущественно из центральной и восточной частей Украины, удалось вовремя эвакуироваться. В то же время еврейские общины Галиции, Подолья и Волыни были уничтожены почти полностью…

В резолюции ООН отмечено, что: «Голокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и бесчисленному числу представителей других национальностей, и будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, скрывающих в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения…».

Также 27 января празднуют Всемирный день молокоотсоса. Праздник основала владелица фирмы Snugabell Венди Армбрустер в 2017 году. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы мотивировать женщин к грудному вскармливанию. Педиатры также высказываются в пользу кормления ребенка грудным молоком. Это помогает укрепить иммунитет малыша и создает особую связь ребенка с матерью. А чтобы не отказываться от своей карьеры, можно использовать молокоотсос. Он помогает создать банк молока у себя дома.

А еще 27 января Международный день портвейна. Во всем мире этот напиток очень много поклонников, но его родиной считается португальский город Порту. Отсюда вино стали возить в Англию в конце XVII века. Существует версия происхождения портвейна, согласно которой некоторые производители начали добавлять спирт к вину еще на этапе брожения. Благодаря этому напиток сохранял сладкий вкус и приобретал крепость.