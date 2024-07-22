23 липня частина Одеси залишиться без води: список адрес

Завтра, у вівторок, 23 липня 2024 року, з 09:00 до 23:50 частина Пересипського району Одеси залишиться без води у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
Буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- пляж “Лузанівка”
- південна дорога, 172
- південна дорога, 2-62
- садівниче товариство “Примор’є”
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