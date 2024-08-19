19 серпня: сьогодні свої свята відзначають пасічники, фотографи та філателісти

День пасічника

19 серпня в Україні відзначають День пасічника. Це свято було запроваджено у 1997 році за указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу та Спілки пасічників України. Основна мета цього дня – підкреслити важливу роль бджіл у природі та вшанувати важку працю пасічників.

Всесвітній день фотографії

19 серпня святкують також Всесвітній день фотографії. Це міжнародне свято присвячене фотографії, її історії та фотографам. Дату обрано на честь події, що відбулася 19 серпня 1839 року, коли французький уряд придбав патент на процес дагеротипії – першого фотографічного процесу, і зробив його загальнодоступним. Дагеротипія була розроблена французькими винахідниками Луї Дагером і Жозефом Нісефором Ньєпсом у 1837 році.

День поштової марки

А ще 19 серпня – День поштової марки, або День філателії. Це свято присвячене колекціонуванню та вивченню поштових марок, а також популяризації поштового зв’язку. Філателія, як захоплення, набула популярності у XX столітті, і колекціонери збирають не лише марки, але й конверти, поштові картки, штемпелі та інші знаки поштової оплати. В Україні філателія має свої традиції, зокрема, добре відомі тематичні колекції українських різдвяних поштових марок.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Також 19 серпня відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. Це міжнародний день, який присвячений вшануванню гуманітарних працівників, що ризикують своїм життям, надаючи допомогу людям, які стали жертвами природних катастроф, воєн та інших криз.

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 2008 році на згадку про Серджіо Вієйра ді Мелло та 21 його колегу, які загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про роботу гуманітарних працівників і вшанування тих, хто загинув або постраждав, виконуючи свої обов’язки.

Міжнародний день орангутанга

Крім того, 19 серпня – Міжнародний день орангутанга. Це свято покликане звернути увагу на загрозу зникнення орангутангів та необхідність їхнього захисту. Ці примати мешкають лише на островах Суматра та Борнео в Азії й є одними з найближчих родичів людини. На жаль, через вирубку лісів та браконьєрство їхня популяція значно скоротилася, і щороку знищується понад 3000 орангутангів.

Міжнародний день банта

Ще одне цікаве свято, яке відзначають 19 серпня, – Міжнародний день банта. Це свято присвячене простому, але витонченому та універсальному аксесуару – банту. Ідея святкування цього дня з’явилася у 2017 році завдяки компанії Claire’s, що спеціалізується на виробництві товарів для дівчат. Бант є символом жіночності, елегантності та стилю, його використовують у моді, мистецтві та навіть у культурі подарунків.

Які історичні події стались 19 серпня

1692 — у Массачусетсі за чаклунство повішені п’ять жінок.

1839 — уряд Королівства Франція, що викупив патент Луї Дагера на створення відбитків, проголосив дареготипію «подарунком світу», завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією.

1888 — у Бельгії відбувся перший у світі конкурс краси.

1919 — Афганістан проголосив незалежність від Великої Британії.

1943 — президент США Теодор Рузвельт і прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1960 — здійснено перший політ у космос живих істот.

1991 — спроба державного перевороту в СРСР.

2004 — компанія Google розпочала продаж своїх акцій на фондовому ринку.

Хто народився 19 серпня