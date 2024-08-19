19 августа: сегодня свои праздники отмечают пчеловоды, фотографы и филателисты

День пчеловода

19 августа в Украине отмечают День пчеловода. Этот праздник был введен в 1997 году по указу Президента Украины в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса и Союза пчеловодов Украины. Основная цель этого дня – подчеркнуть важную роль пчел в природе и почтить тяжелый труд пчеловодов.

Всемирный день фотографии

19 августа отмечают также Всемирный день фотографии. Этот международный праздник посвящен фотографии, ее истории и фотографам. Дата избрана в честь события, состоявшегося 19 августа 1839 года, когда французское правительство приобрело патент на процесс дагеротипии – первого фотографического процесса, и сделало его общедоступным. Дагеротипия была разработана французскими изобретателями Луи Дагером и Жозефом Нисефором Ньепсом в 1837 году.

День почтовой марки

А еще 19 августа – День почтовой марки или День филателии. Этот праздник посвящен коллекционированию и изучению почтовых марок, а также популяризации почтовой связи. Филателия, как увлечение, приобрела популярность в XX веке, и коллекционеры собирают не только марки, но и конверты, почтовые карточки, штемпеля и другие знаки почтовой оплаты. В Украине филателия имеет свои традиции, в частности, хорошо известные тематические коллекции украинских рождественских почтовых марок.

Всемирный день гуманитарной помощи

Также 19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Это международный день, посвященный чествованию гуманитарных работников, рискующих своей жизнью, оказывая помощь людям, ставшим жертвами природных катастроф, войн и других кризисов.

Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в память о Серджио Виейра ди Мелло и 21 его коллеге, погибших во время бомбардировки штаб-квартиры ООН в Багдаде 19 августа 2003 года. Целью этого дня является повышение осведомленности о работе гуманитарных работников и чествование погибших или пострадавших, выполняя свои обязанности.

Международный день орангутанга

Кроме того, 19 августа – Международный день орангутанга. Этот праздник призван обратить внимание на угрозу исчезновения орангутангов и необходимость их защиты. Эти приматы обитают только на островах Суматра и Борнео в Азии и являются одними из самых близких родственников человека. К сожалению, из-за вырубки лесов и браконьерства их популяция значительно сократилась и ежегодно уничтожается более 3000 орангутангов.

Международный день банта

Еще один интересный праздник, который отмечают 19 августа – Международный день банта. Этот праздник посвящен простому, но утонченному и универсальному аксессуару – банту. Идея празднования в этот день появилась в 2017 году благодаря компании Claire’s, специализирующейся на производстве товаров для девочек. Бант является символом женственности, элегантности и стиля, он используется в моде, искусстве и даже в культуре подарков.

Какие исторические события произошли 19 августа

1692 — в Массачусетсе за колдовство повешены пять женщин.

1839 — правительство Королевства Франция, выкупившее патент Луи Дагера на создание отпечатков, провозгласило дареготипию «подарком мира», благодаря чему фотография смогла стать общедоступной технологией.

1888 — в Бельгии состоялся первый в мире конкурс красоты.

1919 — Афганистан провозгласил независимость от Великобритании.

1943 — президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве по созданию атомной бомбы.

1960 — совершен первый полет в космос живых существ.

1991 — попытка государственного переворота в СССР.

2004 — компания Google приступила к продаже своих акций на фондовом рынке.

Кто родился 19 августа