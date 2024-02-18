18 лютого: День китів та Батарейки, цей день в історії і хто сьгодні народився

Свята 18 лютого

18 лютого – це день, коли відзначаються різні свята і події. Ось деякі з них:

Всесвітній день китів – це день, коли люди вшановують величних мешканців океанів і звертають увагу на проблеми, які вони зазнають через людську діяльність. Цей день був започаткований на Гаваях у 1980 році і тепер святкується у багатьох країнах.

День Плутона – це день, коли вшановують відкриття дев’ятої планети Сонячної системи, яка пізніше була перекласифікована як карликова планета. Плутон був виявлений американським астрономом Клайдом Томбо 18 лютого 1930 року. (до 2006 року Плутон вважали дев’ятою планетою, але потім позбавили це небесне тіло статуса планети, перевівши його у категорія “малі планети”).

День батарейки – це день, коли відзначають народження Алессандро Вольта, італійського фізика і винахідника електричної батареї, який народився 18 лютого 1745 року. На його честь названа одиниця електричної напруги – вольт.

Історичні події, що сталися 18 лютого

18 лютого також було свідком багатьох важливих історичних подій, таких як:

1386 рік – шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського), завершив оформлення польсько-литовської унії.

1885 рік – уперше опубліковані «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена.

1943 рік – у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до «тотальної війни».

1954 рік – у Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології.

1965 рік – Гамбія стала незалежною державою.

1978 рік – пісня «Hotel California» гурту «Eagles» здобула «Греммі» як «Запис року».

1978 рік – на Гаваях проведені перші змагання Ironman (тріатлон).

1979 рік – уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.

1992 рік – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

2014 рік – в Україні почалося силове протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.

Відомі люди, які народилися 18 лютого

18 лютого також народилися багато відомих людей, серед яких: