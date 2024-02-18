18 февраля: День китов и Батарейки, этот день в истории и кто родился

Праздники 18 февраля

18 февраля — это день, когда отмечаются разные праздники и события. Вот некоторые из них:

Всемирный день китов — это день, когда люди чествуют величественных жителей океанов и обращают внимание на проблемы, которые они испытывают из-за человеческой деятельности. Этот день был начат на Гавайях в 1980 году и теперь отмечается во многих странах.

День Плутона — это день, когда чествуют открытие девятой планеты Солнечной системы, которая позже была переклассифицирована как карликовая планета. Плутон был обнаружен американским астрономом Клайдом Томбо 18 февраля 1930 года. (До 2006 года Плутон считали девятой планетой, но затем лишили его такого статуса, переведя в категорию «малых планет»).

День батарейки — это день, когда отмечают рождение Алессандро Вольта, итальянского физика и изобретателя электрической батареи, родившегося 18 февраля 1745 года. В его честь названа единица электрического напряжения – вольт.

Исторические события 18 февраля

18 февраля также было свидетелем многих важных исторических событий, таких как:

1386 год — брак Великого князя литовского Владислава Ягайло с 12-летней Ядвигой, дочерью Людовика I Великого (Венгерского), завершил оформление польско-литовской ун .

1885 год — впервые опубликованные «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

1943 год — в своей самой известной речи Йозеф Геббельс призвал немецкий народ к «тотальной войне».

1954 год — в Лос-Анджелесе Рональд Габбард основал Церковь сайентологии.

1965 год — Гамбия стала независимым государством.

1978 год — песня «Hotel California» группы «Eagles» завоевала «Грэмми» как «Запись года». </li >

</li > 1978 год — на Гавайях проведены первые соревнования Ironman (триатлон).

1979 год — впервые за многие столетия в Сахаре выпал снег.

1992 год — Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

2014 год — в Украине началось силовое противостояние на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибло более 80 человек.</span >

Известные люди, родившиеся 18 февраля

18 февраля также родились многие известные люди, среди которых: