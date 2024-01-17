17 січня: що цього дня вказує на ранню весну

Яке православне свято відзначають 17 січня

17 січня в церковному календарі – день пам’яті Антонія Великого. Його вважають засновником відлюдного духовенства. Народився Антоній у Єгипті в багатій християнській родині. Тому хлопчика від раннього дитинства виховували за правилами віри. Після смерті батьків Антоній все своє майно роздав бідним, а сам почав жити у печері, де постійно молився. Преподобний заснував монастир, але був там вкрай рідко.

Що не можна робити 17 січня

Заборонено прясти, в’язати, займатися рукоділлям.

Не можна фізично напружуватися, наприклад, підіймати щось важке.

Не варто торкатися гострих предметів.

Народні прикмети 17 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці гучно щебечуть синиці — чекайте на похолодання;

сніг — до пізньої весни;

в другій половині дня сонце вийшло з-за хмар — весна прийде рано;

якщо погода тепла, тоді найближчими днями стукнуть морози;

безвітряний і ясний день — до сильного снігопаду;

вночі хмарно — цього року буде великий урожай зернових.

Цього дня селяни освячували сіно, яке потім давали коровам, щоб ті залишалися здоровими до кінця зими. Також обходили комори та сараї, переглядали, скільки запасів залишилося до весни.

Іменини 17 січня святкують

Антон,

Антоній,

Єгор,

Юрій,

Георгій,

Іван,

Антоніна.

Талісманом людини, народженої 17 січня, є тигрове око. Популярний виробний камінь. Здавна вірили, що тигрове око має безліч лікувальних властивостей. Зокрема, камінь може допомогти від псоріазу, гіпертонії тощо.

17 січня народилися:

1980 рік — українсько-американський танцюрист, чемпіон з латинських танців, хореограф, інструктор, телеведучий та кіноактор Максим Чмерковський;

1984 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Вдовиченко;

1987 рік — професійний український боксер Олександр Усик.

Важливі та пам’ятні дати 17 січня в Україні та світі:

730 рік — на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;

1209 рік — у Кембриджі відчиняє двері університет;

1558 рік — починається Лівонська війна;

1562 рік — Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;

1595 рік — французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;

1605 рік — вперше опублікували роман Сервантеса “Дон Кіхот”;

1734 рік — Август III стає Королем Речі Посполитої;

1805 рік — у Харкові відкривають перший на сході України університет;

1861 рік — отримано патент на змивний туалетний бачок;

1912 рік — члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса;

1920 рік — набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон;

1921 рік — у Відні створюють Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу;

1944 рік — починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволодівають Римом;

1945 рік — Варшава звільняється від німецької окупації;

1949 рік — у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;

1966 рік — в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США загубили 4 водневі бомби;

1987 рік — створюють Раду жінок України;

1992 рік — Республіка Екваторіальна Гвінея визнає незалежність України;

2000 рік — режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;

2010 рік — відбувається перший тур виборів Президента України.

17 січня в Україні та світі відзначають

17 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день наставництва. Свято присвятили дню народження легендарного боксера і громадського діяча Мухаммеда Алі. Завдяки наставнику розвивається особистість, адже він допомагає створити сильні і позитивні довгострокові стосунки. Наставник також розширює горизонти людини, допомагає вийти їй за рамки стереотипів. Кожна людина на різних етапах свого життя стикається з наставництвом. На наш кругозір по-різному впливають батьки, вчителі, друзі.

Також 17 січня День дитячих винаходів. Дату обрали на честь дня народження відомого американця Бена Франкліна, який був засновником Штатів, публіцистом, громадським діячем, винахідником та науковцем. Він створив свій перший винахід у віці 12 років. Це були наручні ласти для плавання. Щороку близько пів мільйона дітей та підлітків сьогодні розробляють ігри, створюють різноманітну техніку та роботів, модифікують відомі та вигадують нові механізми.