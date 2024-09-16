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16 вересня деякі одесити залишилися без світла: перелік адрес

16 вересня деякі одесити залишилися без світла: перелік адрес

У понеділок, 16 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 16:00: 

  • Героїв оборони Одеси, 74, 76.

Роботи до 19:00:

  • 2-а, 3-я,7-а, 9-а Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,  8-й Балтський,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й,  10-й, 13-й Чорноморський,
  • Жевахова, 3а-61,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00: 

  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1 – 15,
  • Леваневського,  9а, 16, 16а, 18, 33, 35 – 48,
  • вул. Літературна 1, 21/1,
  • дорога Фонтанська 69, 69/12, 69/2,
  • пров. Кортацці (Каманіна ), 8/корп.3,
  • пров. Компасний 1 – 21,
  • Друга, 20,
  • Друга /Чорноморка/, 18б,
  • Симоненка, 2а.
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