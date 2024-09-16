16 вересня деякі одесити залишилися без світла: перелік адрес

У понеділок, 16 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 16:00:
- Героїв оборони Одеси, 74, 76.
Роботи до 19:00:
- 2-а, 3-я,7-а, 9-а Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- пров. 1-й,2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
- Жевахова, 3а-61,
- Локомотивна, 1-27,
- Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1 – 15,
- Леваневського, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 – 48,
- вул. Літературна 1, 21/1,
- дорога Фонтанська 69, 69/12, 69/2,
- пров. Кортацці (Каманіна ), 8/корп.3,
- пров. Компасний 1 – 21,
- Друга, 20,
- Друга /Чорноморка/, 18б,
- Симоненка, 2а.