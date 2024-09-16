16 сентября некоторые одесситы остались без света: перечень адресов

В понедельник, 16 сентября 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 16:00:
- Героев обороны Одессы, 74, 76.
Работы до 19:00:
- 2-я, 3-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Рыночная, 7,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- Жевахова, 3а-61,
- Локомотивная, 1-27,
- Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Валерия Самофалова (Каманина), 1 — 15,
- Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 — 48,
- ул. Литературная 1, 21/1,
- дорога Фонтанская 69, 69/12, 69/2,
- пер. Кортацци (Каманина), 8/корп.3,
- пер. Компасный 1 — 21,
- Вторая, 20,
- Вторая /Черноморка/, 18б,
- Симоненко, 2а.