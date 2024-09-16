Новости Одессы и Одесской области

16 сентября некоторые одесситы остались без света: перечень адресов

16 сентября некоторые одесситы остались без света: перечень адресов

В понедельник, 16 сентября 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 16:00:

  • Героев обороны Одессы, 74, 76.

Работы до 19:00:

  • 2-я, 3-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • Жевахова, 3а-61,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 57а, 57в, 61а, 61б.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • Валерия Самофалова (Каманина), 1 — 15,
  • Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35 — 48,
  • ул. Литературная 1, 21/1,
  • дорога Фонтанская 69, 69/12, 69/2,
  • пер. Кортацци (Каманина), 8/корп.3,
  • пер. Компасный 1 — 21,
  • Вторая, 20,
  • Вторая /Черноморка/, 18б,
  • Симоненко, 2а.
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