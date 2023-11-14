Новости Одессы и Одесской области

15 ноября часть одного из районов Одессы почти до полуночи останется без воды

15 ноября часть одного из районов Одессы почти до полуночи останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:

15 ноября 2023 года с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Махачкалинская, 7-13,
  • Добровольского, 116-140.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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