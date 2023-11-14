15 ноября часть одного из районов Одессы почти до полуночи останется без воды

Огромная пробка с поселка Котовского: микрорайон заблокирован фурами Уже несколько дней в Одессе сложно выехать из жилмассива Котовского. Проезду мешают припаркованные зерновозы, занявшие целую полосу движения на улице Атамана Головатого. Мэрия пробует бороться с ними с помощью парковочных инспекторов. ПОДРОБНЕЕ