15 ноября часть одного из районов Одессы почти до полуночи останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода:
15 ноября 2023 года с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Махачкалинская, 7-13,
- Добровольского, 116-140.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).