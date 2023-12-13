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13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та традиції дня

13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та традиції дня

Сьогодні, 13 грудня, відзначають День різдвяного светра. Віруючі вшановують пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста.

Православне свято 13 грудня

13 грудня у церковному календарі – день пам’яті мучеників Євстратія, Оксентія, Євгена, Мардарія і Ореста. Ці чоловіки постраждали від рук двох імператорів, які ненавиділи християн, Максиміліана та Діоклетіана. Події відбувалися приблизно в ті часи, коли у Вірменії та Кападокії повірили в Ісуса Христа. Тоді ж правителям донесли, що за вірою люди можуть піти від Римської імперії. Святі намагалися викрити своїх катів у жорстокості, проповідували Слово Боже та допомагали бідним.

Що не можна робити 13 грудня

  • Після заходу сонця краще не виходити з дому, тому що людину може забрати з собою нечиста сила.
  • Не слід лаятись, підвищувати голос, можна заробити проблеми з горлом.
  • Цей день вважається невдалим для будь-яких процедур із ногами.

Народні прикмети та традиції на 13 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

  • дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня, таким буде весь січень;
  • домашні тварини п’ють багато води – чекайте завірюху;
  • сороки сідають на сніг – до тепла;
  • чути, як виють вовки, отже, скоро вдарять сильні морози;
  • хуртовина у цей день вказує на пізню зиму;
  • сонце сіла за велику хмару — до хуртовини вночі;
  • яскраві зірки на небі — чекайте на мороз.

У давнину у цей день спостерігали за снігом. Також існувало повір’я, що маріонетки диявола намагаються стягнути з неба сонце, адже воно для всякої нечистої сили згубне. Щоб зменшити хуртовини, забирали всі віники з двору до будинку. Вірили, що саме їхні злі сили використовують для “викидання” сонця.

Іменини 13 грудня зазначають:

  • Василь,
  • Володимир,
  • Герман,
  • Євген,
  • Іван,
  • Микола,
  • Яків,
  • Анастасія,
  • Люція.

Талісманом людини, народженої 13 грудня, є альмандин. Дорогоцінний камінь, що є одним з різновидів гранату. Був популярним ще в давнину. Так, наприклад, у Стародавніх Римі та Греції альмандин вважався символом вогненної стихії. Його носили ті, хто хотів привернути до себе увагу протилежної статі.

13 грудня народилися:

1926 – український історик Ярослав Дашкевич;
1946 рік – український піаніст, композитор Володимир Бистряков;
1972 – український хірург, доктор медичних наук Андрій Кебкало.

В Україні і світі 13 грудня зазначають:

13 грудня в Україні і світі святкують День різдвяного светра. Цей теплий одяг став дуже популярним у Ірландії та Англії в 80-х роках минулого століття, коли в подібному з’явився на телешоу “The Cosby Show” його ведучий Білл Косбі. Свій другий шанс на популярність різдвяний светр отримав 2010 року, коли знову ж таки телеведучий Джиммі Феллон вигадав зробити щось цікаве для своїх глядачів. Він розпочав проєкт “12 днів різдвяних светрів”. Кожного дня (за 12 днів до Різдва) він брав у віконці спеціального адвент-календаря один різдвяний светр та дарував його одному з глядачів.

Також 13 грудня Міжнародний день скрипки. Свято присвячене одному з найдавніших та найулюбленіших музичних інструментів — скрипці. Її історія розпочалася 1530 року, коли її сучасна конструкція розвинулася із ліри да брачо та ребека. Першу ж сучасну скрипку приписують Андреа Аматі з Кремони (Італія).

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