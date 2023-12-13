13 декабря: какой сегодня праздник, приметы и традиции дня

Православный праздник 13 декабря

13 декабря в церковном календаре – день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Эти мужчины пострадали от рук двух императоров, ненавидевших христиан, Максимилиана и Диоклетиана. События происходили примерно в те времена, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.

Что нельзя делать 13 декабря

После заката лучше не выходить из дома, потому что человека может унести с собой нечистая сила.

Не следует ругаться, повышать голос, можно заработать проблемы с горлом.

Этот день считается неудачным для любых процедур с ногами.

Народные приметы и традиции на 13 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день, таким будет весь январь;

домашние животные пьют много воды — ждите вьюгу;

сороки садятся на снег — к теплу;

слышно, как воют волки, значит, скоро ударят сильные морозы;

метель в этот день указывает на позднюю зиму;

солнце села за большую тучу — к метели ночью;

яркие звезды на небе — ждите мороз.

В прежние времена в этот день ожидали дождя. Также существовало поверье, что муртады дьявола пытаются стянуть с небосвода солнце, ведь оно для всякой нечистой силы губительно. Чтобы уменьшить метели, забирали все веники со двора в дом. Верили, что именно их злые силы используют для «выметания» солнца.

Именины 13 декабря отмечают:

Василий,

Владимир,

Герман,

Евгений,

Иван,

Николай,

Яков,

Анастасия,

Люция.

Талисманом человека, рожденного 13 декабря, является альмандин. Драгоценный камень, являющийся одной из разновидностей граната. Был популярен еще в давние времена. Так, например, в Древних Риме и Греции альмандин считался символом огненной стихии. Его носили те, кто хотел обратить на себя внимание противоположного пола.

13 декабря родились:

1926 год – украинский историк Ярослав Дашкевич;

1946 год – украинский пианист, композитор Владимир Быстряков;

1972 год – украинский хирург, доктор медицинских наук Андрей Кебкало.

В Украине и мире 13 декабря отмечают:

13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера. Эта теплая одежда стала очень популярной в Ирландии и Англии в 80-х годах прошлого века, когда в подобном появился на телешоу «The Cosby Show» его ведущий Билл Косби. Свой второй шанс на популярность рождественский свитер получил в 2010 году, когда телеведущий Джимми Феллон опять же придумал сделать что-то интересное для своих зрителей. Он приступил к проекту «12 дней рождественских свитеров». Каждый день (за 12 дней до Рождества) он брал в окошечке специального адвент-календаря один рождественский свитер и дарил его одному из зрителей.

Также 13 декабря Международный день скрипки. Праздник посвящен одному из самых древних и любимых музыкальных инструментов — скрипке. Ее история началась в 1530 году, когда ее современная конструкция развилась из лиры да браччио и ребека. Первую же современную скрипку приписывают Андреа Амати из Кремоны (Италия).