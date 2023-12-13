Новости Одессы и Одесской области

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы и традиции дня

13 декабря: какой сегодня праздник, приметы и традиции дня

Сегодня, 13 декабря, отмечают День рождественского свитера. Верующие чтят память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. 

Православный праздник 13 декабря

13 декабря в церковном календаре – день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Эти мужчины пострадали от рук двух императоров, ненавидевших христиан, Максимилиана и Диоклетиана. События происходили примерно в те времена, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.

Что нельзя делать 13 декабря

  • После заката лучше не выходить из дома, потому что человека может унести с собой нечистая сила.
  • Не следует ругаться, повышать голос, можно заработать проблемы с горлом.
  • Этот день считается неудачным для любых процедур с ногами.

Народные приметы и традиции на 13 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: какая погода в этот день, таким будет весь январь;
  • домашние животные пьют много воды — ждите вьюгу;
  • сороки садятся на снег — к теплу;
  • слышно, как воют волки, значит, скоро ударят сильные морозы;
  • метель в этот день указывает на позднюю зиму;
  • солнце села за большую тучу — к метели ночью;
  • яркие звезды на небе — ждите мороз.

В прежние времена в этот день ожидали дождя. Также существовало поверье, что муртады дьявола пытаются стянуть с небосвода солнце, ведь оно для всякой нечистой силы губительно. Чтобы уменьшить метели, забирали все веники со двора в дом. Верили, что именно их злые силы используют для «выметания» солнца.

Именины 13 декабря отмечают:

  • Василий,
  • Владимир,
  • Герман,
  • Евгений,
  • Иван,
  • Николай,
  • Яков,
  • Анастасия,
  • Люция.

Талисманом человека, рожденного 13 декабря, является альмандин. Драгоценный камень, являющийся одной из разновидностей граната. Был популярен еще в давние времена. Так, например, в Древних Риме и Греции альмандин считался символом огненной стихии. Его носили те, кто хотел обратить на себя внимание противоположного пола.

13 декабря родились:

1926 год – украинский историк Ярослав Дашкевич;
1946 год – украинский пианист, композитор Владимир Быстряков;
1972 год – украинский хирург, доктор медицинских наук Андрей Кебкало.

В Украине и мире 13 декабря отмечают:

13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера. Эта теплая одежда стала очень популярной в Ирландии и Англии в 80-х годах прошлого века, когда в подобном появился на телешоу «The Cosby Show» его ведущий Билл Косби. Свой второй шанс на популярность рождественский свитер получил в 2010 году, когда телеведущий Джимми Феллон опять же придумал сделать что-то интересное для своих зрителей. Он приступил к проекту «12 дней рождественских свитеров». Каждый день (за 12 дней до Рождества) он брал в окошечке специального адвент-календаря один рождественский свитер и дарил его одному из зрителей.

Также 13 декабря Международный день скрипки. Праздник посвящен одному из самых древних и любимых музыкальных инструментов — скрипке. Ее история началась в 1530 году, когда ее современная конструкция развилась из лиры да браччио и ребека. Первую же современную скрипку приписывают Андреа Амати из Кремоны (Италия).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить