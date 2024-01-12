12 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони цього дня

Яке церковне свято 12 січня

12 січня – день пам’яті святої мучениці Татіани, яка жила у III столітті у Римі. Вона походила з багатої сім’ї, її батьки були християнами і доньку теж виховали у цій вірі. Коли дівчина досягла повноліття, вирішила відмовитися від заміжжя і присвятити себе служінню церкви. Незабаром за доброчесне життя її поставили дияконисою.

Якось язичники схопили Татіану і привели до храму Аполлона – там вони змушували дияконісу вклонитися статуї бога. Татіана ж стала молитися до Ісуса, і тієї ж миті стався землетрус, що обрушив частину храму. За молитвою Татіани статуї язичницьких богів руйнувалися тричі, дівчину зазнавали тортур, але ті або не завдавали шкоди, або рани зажили за ніч. Під час однієї з таких тортур Татіана почала молитися Богу, і Він відправив до її катувальників чотирьох ангелів – після цього кати повірили у Христа. Інші гонителі, злякавшись, засудили мученицю стратою – разом із нею стратили та її батька.

Що не можна робити 12 січня

Не можна лаятися і сваритися, особливо з рідними.

Заборонено займатися фізичною працею, прибирати, прати.

Якщо у вас попросять милостиню, особливо їжу, не відмовляйте.

Народні прикмети і традиції на 12 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонце рано зійшло — скоро потепліє і птахи повернуться з вирію;

ясна і морозяна погода — до гарного урожаю;

зоряне небо вночі означає, що весна прийде рано;

сніжить — до дощового літа;

тепла і сніжна погода — врожаю цього року не буде;

вітер дме з півдня — до маловрожайного та посушливого літа;

яка погода цього дня, таким буде грудень;

заметіль — до великого врожаю хліба.

Наші предки вірили, якщо хоча б трішки випити цього дня, то весь рік буде щасливим. А ще обов’язково молилися святій Тетяні. Існувало повір’я, якщо цього дня одружитися, то сімейне життя буде довгим.

Іменинники 12 січня

Петро,

Сава,

Ілля,

Макар,

Тетяна.

Талісманом людини, народженої 12 січня, є жадеїт. Мінерал, який має зелений колір. Завдяки своїй красі у багатьох країнах жадеїт вважається одним з найпопулярніших каменів після алмаза. Здавна вважалося, що він допомагає людині отримати мудрість та відвагу.

12 січня народилися

1986 рік — українська співачка, представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2013, посіла третє місце Злата Огнєвіч ;

; 1990 рік — український шахіст., у віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесений у Книгу рекордів Гіннесса Сергій Карякін ;

; 1999 рік — український скелетоніст, перший в історії цього виду спорту український представник на Олімпійських іграх Владислав Гераскевич.

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 січня

1554 рік — Баїннаун, творець найбільшої імперії в історії Південно-Східної Азії, стає королем Бірми;

1848 рік — у Палермо на Сицилії починається повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів — хронологічно перше від “Весни народів”;

1879 рік — починається війна між британськими колоністами в Південній Африці і місцевими племенами зулусів;

1920 рік — у Варшаві (Польща) відбувається засідання членів уряду УНР за участю голови Директорії С. Петлюри, на якому заслухано доповідь міністра праці О. Безпалка про діяльність уряду в Україні, становище в Україні, рішення уряду скликати передпарламент та про затвердження Брацлавської краєвої управи;

1923 рік — у Кривому Розі ДПУ “викриває” велику українську повстанську організацію, було заарештовано понад 200 осіб;

1932 рік — Гетті Каравей стає першою жінкою, обраною до Сенату США;

1938 рік — німецький археолог Вільгельм Кеніг під час розкопок під Багдадом виявляє предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів;

1939 рік — в Хусті відбуваються установчі збори “Товариства греко-католицьких священників”;

1939 рік — у Полтаві починають курсувати перші шість таксі;

1942 рік — рейхскомісар України видає постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, що ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ німецької влади про обов’язкову трудову повинність;

1954 рік — в австрійській провінції (землі) Форарльберг внаслідок сходження лавини гине 200 людей;

1964 рік — Папа Римський Павло VI призначає митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви;

1965 рік — мер міста Торонто (Канада) підписує прокламацію про проголошення 22 січня “Днем української незалежності”;

1967 рік — вперше кріонували тіло людини — професора психології Університету Каліфорнії Джеймса Бедфорда;

1974 рік — В’ячеслав Чорновіл звертається з заявою до голови президії Верховної Ради УРСР, в якій повідомлялось, що, починаючи від 12 січня 1972 року (дня його арешту і початку широких репресій проти течії шістдесятників в українському літературно-громадському житті), він щорічно, як в ув’язненні, так і після, відзначатиме одноденним голодуванням аж до справедливого перегляду його та інших аналогічних справ;

1981 рік — відбувається прем’єра серіалу “Династія” на телеканалі Ай-Бі-Сі;

1990 рік — нова влада Румунії першою з країн Східного блоку і колишніх членів Організації Варшавського договору забороняє комуністичну партію;

1990 рік — починається семиденний погром вірменів у Баку;

1998 рік — 19 країн-членів Євросоюзу підписують протокол про заборону клонування людини;

2004 рік — найбільше (на той час) у світі круїзне судно “Queen Mary 2” вирушає у своє перше плавання через Атлантичний океан;

2007 рік — Китай збиває власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років;

2008 рік — створюють кримськотатарську вікіпедію;

2010 рік — близько 17:00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті з незначним інтервалом відбуваються два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно, паралізований телефонний зв’язок і лінії електропередач, зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН, гине понад 100 тис. людей.

Який сьогодні день в Україні і світі

12 січня в Україні День українського політв’язня. Природно вважати, що громадянин будь-якої країни світу може вільно користуватися основними правами людини (мати власну думку, сповідувати певну релігію, брати участь у об’єднаннях тощо). Однак, на жаль, багато хто відчув на собі, що держави не завжди дотримуються задекларованих цінностей. За часів Радянського Союзу ті українці, які виборювали свободу і незалежність для свого народу, часто страждали через репресії і переслідування з боку влади. Фактично вони були приречені стати політичними в’язнями — людьми, яких засуджують через політичні причини.

Попри те, що Україна — найбільша країна Європи, довгий час українці не мали власної державності. Вперше українці здобули незалежність 1918 року, але ненадовго. Вже від 1922 року Україна приєдналася до союз республік СРСР. Від того часу влада намагалася не допустити жодної можливості українського визвольного руху. Для цього використовували різні засоби: від жорстокого голодомору до політики наполегливої русифікації. Та радянська диктатура не змогла придушити національну свідомість українців. Після закінчення Другої світової війни мрія стати вільними знову почала набирати обертів. В основному вона локалізувалася в західних областях.

Так 1955 року в Івано-Франківську створили підпільну організацію, яка мала назву Об’єднана партія визволення України, діяльність якої полягала у пропагуванні серед населення ідея незалежної України. 1958 року організацію викрили, а всіх її членів засудили на сроки від 7 до 10 років ув’язнення. 1961 року у Львові також було викрито організацію Української робітничо-селянської спілки. Одним з її організаторів був Левко Лук’яненко, юрист, якого спочатку засудили на смерть, а потім змінили покарання на 15 років ув’язнення.

Подібним чином радянська влада зламала долі та життя багатьох свідомих патріотів України. Часто людей ув’язнювали навіть через заборонену літературу, розповсюдження листівок чи вивішування українського національного прапора. 12 січня 1972 року у Києві розпочалися масові арешти, що тривали три дні. В той час було затримано публіцистів, істориків та літераторів, Василя Стуса, Стефанію Шабатуру, В’ячеслава Чорновола, Михайла Осадчого та інших. Вони були відомі під назвою “шістдесятники”. Майже всі підсудні отримали максимально суворі вироки.