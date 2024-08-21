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Ґвалтували і знімали на телефон: на Одещині судитимуть 17-річного хлопця та його друга

Ґвалтували і знімали на телефон: на Одещині судитимуть 17-річного хлопця та його друга

На лаву підсудних потрапили двоє жителів Одеського району 19-ти і 17-ти років, які зґвалтували односельчанку. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

У травні цього року до поліції звернулася 37-річна жителька Одеського району. Вона розповіла, що двоє юнаків 19-ти та 17-ти років у стані сп’яніння прийшли до неї в гості і під час спілкування побили та зґвалтували її. Свої дії хлопці зняли на телефон.

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У скоєному вони зізнавалися не відразу, а тільки під тиском зібраних поліцейськими неспростовних доказів, зокрема низки експертних висновків.

Після з’ясування всіх обставин, суд обрав старшому за віком молодику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а молодшому – цілодобового домашнього арешту.

Слідство завершено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Молодим людям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Раніше повідомлялося, що настоятель сільської церкви УПЦ московського патріархату в Білгород-Дністровському районі Одеської області не тільки систематично ґвалтував свою 14-річну доньку, а й “поділився” дитиною з колегою – настоятелем храму в сусідньому селі.

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