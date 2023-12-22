Новини Одеси та Одеської області

Зимовий розклад електричок і поїздів Одеською областю та Україною

Зимовий розклад електричок і поїздів Одеською областю та Україною

«Укрзалізниця» змінила графік руху пасажирських поїздів та електричок Одеською областю та між областями України. «Одеське життя» підготувало оновлений розклад.

Як і раніше, приміські електрички з Одеси прямують за напрямками:

  • Колосівка;
  • Балта;
  • Роздільна;
  • Білгород-Дністровський.

При цьому працівники залізничного вокзалу і касири просять пасажирів заздалегідь уточнювати всю необхідну інформацію в довідковій службі за телефонами:

  • (048) 727-31-52;
  • (048) 727-31-61;
  • (048) 768-00-12;
  • (048) 727-42-42;
  • 15-05.

Напрямок: Одеса – Колосівка – Одеса

Електрички з Одеси до Колосівки

Електрички з Одеси до Колосівки

Електрички з Колосівки до Одеси

Електрички з Колосівки до Одеси

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Роздільнянський напрямок: Одеса – Балта – Одеса

Електрички з Одеси до Балти

Електрички з Одеси до Балти

Електрички з Балти до Одеси

Електрички з Балти до Одеси

Подивитися і завантажити розклад у більш зручному форматі PDF

Білгород-Дністровський напрямок

Електрички з Одеси до Білгорода-Дністровського

Електрички з Одеси до Білгорода-Дністровського

Електрички з Білгород-Дністровського напрямку до Одеси

Електрички з Білгород-Дністровського напрямку до Одеси

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Рух поїздів по Україні та до Польщі з/до Одеси

Розклад поїздів з Одеси по Україні

Розклад поїздів з Одеси по Україні

Розклад поїздів із міст України до Одеси

Розклад поїздів із міст України до Одеси

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Джерело: uz.gov.ua

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