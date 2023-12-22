Зимовий розклад електричок і поїздів Одеською областю та Україною

«Укрзалізниця» змінила графік руху пасажирських поїздів та електричок Одеською областю та між областями України. «Одеське життя» підготувало оновлений розклад.
Як і раніше, приміські електрички з Одеси прямують за напрямками:
- Колосівка;
- Балта;
- Роздільна;
- Білгород-Дністровський.
При цьому працівники залізничного вокзалу і касири просять пасажирів заздалегідь уточнювати всю необхідну інформацію в довідковій службі за телефонами:
- (048) 727-31-52;
- (048) 727-31-61;
- (048) 768-00-12;
- (048) 727-42-42;
- 15-05.
Напрямок: Одеса – Колосівка – Одеса
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Роздільнянський напрямок: Одеса – Балта – Одеса
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Білгород-Дністровський напрямок
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Рух поїздів по Україні та до Польщі з/до Одеси
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Джерело: uz.gov.ua