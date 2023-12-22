Зимовий розклад електричок і поїздів Одеською областю та Україною

Укрзалізниця надала додаткові вагони на рейси одеського напрямку Через негоду, яка добу вирувала в Одеській області, сьогодні, 27 листопада, та транспортний колапс на дорогах, Укрзалізниця надала додаткові вагони на рейси одеського напрямку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ