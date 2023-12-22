Новости Одессы и Одесской области

Зимнее расписание электричек и поездов по Одесской области и Украине

Зимнее расписание электричек и поездов по Одесской области и Украине

«Укрзалізниця» изменила график движения пассажирских поездов и электричек по Одесской области и между областями Украины. «Одесская жизнь» подготовила обновленное расписание.

По-прежнему пригородные электрички из Одессы следуют по направлениям:

  • Колосовка;
  • Балта;
  • Раздельная;
  • Белгород-Днестровский.

При этом работники железнодорожного вокзала и кассиры просят пассажиров заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе по телефонам: 

  • (048) 727-31-52;
  • (048) 727-31-61;
  • (048) 768-00-12;
  • (048) 727-42-42;
  • 15-05.

Направление: Одесса — Колосовка — Одесса

Электрички из Одессы в Колосовку

Электрички из Одессы в Колосовку

Электрички из Белгород-Днестровского направления в Одессу

Электрички из Белгород-Днестровского направления в Одессу

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Раздельнянское направление: Одесса — Балта — Одесса

Электрички из Одессы в Балту

Электрички из Одессы в Балту

Электрички из Балты в Одессу

Электрички из Балты в Одессу

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Белгород-Днестровское направление

Электрички из Одессы в Белгород-Днестровский

Электрички из Одессы в Белгород-Днестровский

Электрички из Белгород-Днестровского направления в Одессу

Электрички из Белгород-Днестровского направления в Одессу

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Движение поездов по Украине и в Польшу в/из Одессы

Расписание поездов из Одессы по Украине

Расписание поездов из Одессы по Украине

Расписание поездов из городов Украины в Одессу

Расписание поездов из городов Украины в Одессу

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Источник: uz.gov.ua

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