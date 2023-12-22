Зимнее расписание электричек и поездов по Одесской области и Украине

Укрзализныця предоставила дополнительные вагоны на рейсы одесского направления Из-за непогоды, которая сутки бурлила в Одесской области, сегодня, 27 ноября, и транспортный коллапс на дорогах, Укрзализныця предоставила дополнительные вагоны на рейсы одесского направления. ПОДРОБНЕЕ

Новое расписание поездов: «Укрзализныця» анонсировала изменения с начала 2024 года «Укрзализныця» объявила о ряде улучшений в новом сезоне пассажирских перевозок. Поездки за границу станут удобнее, пассажиров ждут новые международные поезда, а любителям активного отдыха предложат новые маршруты внутри страны. ПОДРОБНЕЕ