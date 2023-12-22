Зимнее расписание электричек и поездов по Одесской области и Украине

«Укрзалізниця» изменила график движения пассажирских поездов и электричек по Одесской области и между областями Украины. «Одесская жизнь» подготовила обновленное расписание.
По-прежнему пригородные электрички из Одессы следуют по направлениям:
- Колосовка;
- Балта;
- Раздельная;
- Белгород-Днестровский.
При этом работники железнодорожного вокзала и кассиры просят пассажиров заранее уточнять всю необходимую информацию в справочной службе по телефонам:
- (048) 727-31-52;
- (048) 727-31-61;
- (048) 768-00-12;
- (048) 727-42-42;
- 15-05.
Направление: Одесса — Колосовка — Одесса
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Раздельнянское направление: Одесса — Балта — Одесса
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Белгород-Днестровское направление
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Движение поездов по Украине и в Польшу в/из Одессы
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Источник: uz.gov.ua