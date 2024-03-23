Загадка будинку на Великій Арнаутській: Недобудований шедевр чи авторський каприз

Будинок займає половину стандартної для початку минулого століття ділянки. Він збудований у стилі, який можна зарахувати до орнаментального модерну або модернізованої еклектики. Фахівці вважають, що автором проєкту можуть бути одеські архітектори Маврикій Рейнгерц або Леонід Чернігів. Однак вони більше схиляються до того, що будівля була створена Черніговом, оскільки має риси, характерні для творчості цього архітектора. Його стиль є яскравим і впізнаваним, тому ймовірність його авторства дуже висока.

1904 року ділянку придбав Мотель-Абрам Швець, купець 2-ї гільдії, який торгував галантерейним товаром і залізними виробами. У 1907 році він отримав дозвіл на будівництво прибуткового будинку. З огляду на бажання замовника, архітектор спроектував будинок не тільки під житлові квартири, а й передбачив двоярусне приміщення під магазини, бо місце розташування будинку було дуже вигідним і для торгівлі.

На стиль будівлі — модерн — вказує оздоблення: невеликі прикраси над вікнами останнього поверху і самі віконні отвори, дизайн внутрішніх сходів і велика кількість квіткового декору. Крім того, унікальні огорожі балконів, які створені в незвичайній для Одеси манері. Та й самі балкони, яких всього два, мають різні розміри.

Частина будівлі, що виступає зліва, — ризаліт — трохи відрізняється за оздобленням від іншої частини будинку. Під фронтоном розташовані плити, виконані у вигляді рокайля — тобто стилізовані під малюнок раковин. Над воротами, які збереглися частково і зараз обшиті сучасними металевими листами, була розташована кімната двірника.

Джерела: photobuildings.com, all.archodessa.com