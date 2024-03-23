Загадка дома на Большой Арнаутской: Недостроенный шедевр или авторский каприз

Дом занимает половину стандартного для начала прошлого века участка. Он выстроен в стиле, который можно причислить к орнаментальному модерну или модернизированной эклектике. Специалисты считают, что автором проекта могут быть одесские архитекторы Маврикий Рейнгерц или Леонид Чернигов. Однако они больше склоняются к тому, что здание было создано Черниговым, так как имеет черты, характерные для творчества этого архитектора. Его стиль является ярким и узнаваемым, поэтому вероятность его авторства очень высока.

В 1904 году участок приобрел Мотель-Абрам Сапожник, купец 2-й гильдии, который торговал галантерейным товаром и скобяными изделиями. В 1907 году он получил разрешение на строительство доходного дома. Учитывая желание заказчика, архитектор спроектировал дом не только под жилые квартиры, а и предусмотрел двухъ¬ярусное помещение под магазины, так как местоположение дома было очень выгодным и для торговли.

На стиль здания — модерн — указывает отделка: небольшие украшения над окнами последнего этажа и сами оконные проемы, дизайн внутренних лестниц и обилие цветочного декора. Кроме того, уникальны ограждения балконов, которые созданы в необычной для Одессы манере. Да и сами балконы, которых всего два, имеют разные размеры.

Выступающая слева часть здания — ризалит — немного отличается по отделке от остальной части дома. Под фронтоном расположены плиты, выполненные в виде рокайля — то есть стилизованные под рисунок раковин. Над воротами, которые сохранились частично и сейчас обшиты современными металлическими листами, была расположена комната дворника.

Источники: photobuildings.com, all.archodessa.com