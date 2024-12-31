Новости Одессы и Одесской области

Забег желаний и концерт у моря: бесплатные события Одессы 31 декабря – 2 января

Забег желаний и концерт у моря: бесплатные события Одессы 31 декабря – 2 января

Провожаем 2024 год… Он был тяжелым, но мы на год стали ближе к Победе. Первые дни 2025 года предлагаем вам начать Забегом желаний и концертом у моря. А уже в четверг вас приглашает пространство сообществ «На часі», где вам также предлагают поговорить о будущем.

  • Что: Новый, 2025 год!
  • Где: Одесса
  • Когда: 31 декабря, 23:59
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

С Новым годом! 31 декабря

Бесплатка новогодняя: забег желаний

  • Что: Пианоморе
  • Где: Плиты Ланжерона
  • Когда: 1-2 января, 13:00.

Бесплатка новогодняя, на часі

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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