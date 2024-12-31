Забег желаний и концерт у моря: бесплатные события Одессы 31 декабря – 2 января

Провожаем 2024 год… Он был тяжелым, но мы на год стали ближе к Победе. Первые дни 2025 года предлагаем вам начать Забегом желаний и концертом у моря. А уже в четверг вас приглашает пространство сообществ «На часі», где вам также предлагают поговорить о будущем.
- Что: Новый, 2025 год!
- Где: Одесса
- Когда: 31 декабря, 23:59
- Что: Забег желаний 2025
- Где: Парк Шевченко, Ракушка
- Когда: 1 января, 11:30
- Что: Пианоморе
- Где: Плиты Ланжерона
- Когда: 1-2 января, 13:00.
- Что: Новогодний. На часі. Донат
- Где: Еврейская, 49, пространство На часі
- Когда: 3 января, 17:00.