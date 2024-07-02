Як уникнути черг на кордоні: три сервіси для відстеження інформації

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На офіційній сторінці Західного кордону у «Фейсбук» кожні три години оновлюється інформація про стан черг (автомобілів та пішоходів) на пунктах пропуску на виїзд з України у таких напрямках, як:

Польща — «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Грушів», «Краківець», «Шегині», «Смільниця», «Нижанковичі».

Словаччина — «Малий Березний», «Ужгород», «Малі Селменці».

Угорщина — «Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок».

Румунія — «Дякове», «Солотвино», «Порубне», «Красноїльськ», «Дяківці».

Молдова — «Мамалига», «Кельменці», «Росошани», «Сокиряни».

Посилання на фейсбук-сторінку — www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Інтерактивна мапа від ДПСУ

Тут відображаються всі діючі пункти пропуску, їх типи та актуальний рівень завантаженості по всьому західному кордону України. Наразі на інтерактивній мапі відображаються тільки діючі пункти пропуску. Ступінь їх навантаження позначені певним кольором: висока — червоним, середня — синім, низька — зеленим, сірим — закриті пункти пропуску. Також на сайті можна скористатися фільтром пошуку, окремо обравши:

потрібну країну, наприклад, Молдова;

тип пропуску, наразі діють тільки пішохідні та автомобільні;

назву пункту пропуску, наприклад, «Староказаче» — «Тудора».

Далі натискаєте на позначку на мапі і на екрані одразу з’являється потрібна інформація.

Посилання на інтерактивну мапу — dpsu.gov.ua/ua/map.

Онлайн-ресурс Державної митної служби України

Тут можна переглядати час очікування в пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України. Ресурсом користуватися достатньо просто: в головному меню обираєте країну в’їзду або виїзду, наприклад, «Румунія — виїзд з України». Далі з’являється табло з часом очікування в та перед пунктами пропуску — годинах або в хвилинах. Якщо натиснути на потрібний пункт, можна побачити маршрут руху від точки А до точки Б.

Посилання на онлайн-ресурс — kordon.customs.gov.ua.