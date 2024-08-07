Як танці просто неба допомагають долати стреси

Позитив просто неба

Танцювальний вікенд з LUXURY DANCE, який влаштував Клуб вихідного дня міста Подільська, заполонив мікрорайон Північний і став справжньою феєрією.

– Епіцентр танцювального вибуху, — так кажуть про захід учасники та глядачі.

Він став подією, яка не лише подарувала заряд позитиву всім, хто завітав на танці просто неба, а ще й зіграв роль своєрідного стабілізатора підвищення гарного настрою у ці тривожні воєнні часи.

Все для всіх — безкоштовно

— Проект Клуб вихідного дня діє у Подільську вже понад десять років. Організатором його є міський Будинок культури під керівництвом Управління культури Подільської міськради. Клуб працює протягом літа виключно на вулиці у різних паркових зонах. Він не має вікових обмежень та статусів, — розповідають його організатори.

Цьогоріч зустрічі стали ще й тематичними. Тому кожного вихідного до уваги подільчан — різні програми. Тут є творчі майстерні, концерти, виставки, ярмарки, розважальні ігрові програми, кіно просто неба, дитячий автопарк, арт-зона. І все це — безкоштовно.

Краса, грація і здоров’я

Минулого вікенду гостями Клубу вихідного дня стала танцювальна студія LUXURY DANCE, якій вже виповнилося п’ять років (керівник і засновник — Денис Панасюк). Студія хоч і молода, але дуже популярна в Подільську, Ананьєві, Кодимі, Любашівці і Кривому Озері.

Вихованці клубу беруть участь у міських та всеукраїнських фестивалях. На їхньому рахунку чимало призових місць та Гран-прі. Головний мотив студії – розвиток дітей та прищеплення їм любові до фізичної культури.

Танці і безліч розваг

Танцювальне шоу для гостей мережилося силою-силенною розваг. Серед них творчі майстер-класи, де кожен спробував себе в різних видах мистецтва. А виставка-ярмарок робіт майстрів Подільська стала справжнім вернісажем творчого натхнення, працьовитості та любові до прекрасного місцевих майстрів.

Тут же були захопливі ігри, автопарк. В роль казкових персонажів вживалася малеча завдяки аквагриму. А смачні коктейлі тамували спрагу та дарували бадьорість.

— DANCE ВІКЕНД з LUXURY DANCE — це не просто танцювальний вечір. Це свято єднання, радості та творчості. Це бальзам на душу для всіх, хто побував на танцювальному майданчику, а особливо для людей, яких війна змусила шукати прихистку на Поділлі, — вважають містяни і гості Подільська.