Як танці просто неба допомагають долати стреси

З дитинства пам’ятаю танці просто неба. На танцювальному майданчику міського парку під гарні мелодії кружляли гарні пари, а повітря насичували ніжні пахощі матіоли та петуній. І таких, як я, охочих поспостерігати за танцюристами, було багато. Ці давні традиції – танці просто неба – живуть і сьогодні.
Позитив просто неба
Танцювальний вікенд з LUXURY DANCE, який влаштував Клуб вихідного дня міста Подільська, заполонив мікрорайон Північний і став справжньою феєрією.
– Епіцентр танцювального вибуху, — так кажуть про захід учасники та глядачі.
Він став подією, яка не лише подарувала заряд позитиву всім, хто завітав на танці просто неба, а ще й зіграв роль своєрідного стабілізатора підвищення гарного настрою у ці тривожні воєнні часи.
Все для всіх — безкоштовно
— Проект Клуб вихідного дня діє у Подільську вже понад десять років. Організатором його є міський Будинок культури під керівництвом Управління культури Подільської міськради. Клуб працює протягом літа виключно на вулиці у різних паркових зонах. Він не має вікових обмежень та статусів, — розповідають його організатори.
Цьогоріч зустрічі стали ще й тематичними. Тому кожного вихідного до уваги подільчан — різні програми. Тут є творчі майстерні, концерти, виставки, ярмарки, розважальні ігрові програми, кіно просто неба, дитячий автопарк, арт-зона. І все це — безкоштовно.
Краса, грація і здоров’я
Минулого вікенду гостями Клубу вихідного дня стала танцювальна студія LUXURY DANCE, якій вже виповнилося п’ять років (керівник і засновник — Денис Панасюк). Студія хоч і молода, але дуже популярна в Подільську, Ананьєві, Кодимі, Любашівці і Кривому Озері.
Вихованці клубу беруть участь у міських та всеукраїнських фестивалях. На їхньому рахунку чимало призових місць та Гран-прі. Головний мотив студії – розвиток дітей та прищеплення їм любові до фізичної культури.
Танці і безліч розваг
Танцювальне шоу для гостей мережилося силою-силенною розваг. Серед них творчі майстер-класи, де кожен спробував себе в різних видах мистецтва. А виставка-ярмарок робіт майстрів Подільська стала справжнім вернісажем творчого натхнення, працьовитості та любові до прекрасного місцевих майстрів.
Тут же були захопливі ігри, автопарк. В роль казкових персонажів вживалася малеча завдяки аквагриму. А смачні коктейлі тамували спрагу та дарували бадьорість.
— DANCE ВІКЕНД з LUXURY DANCE — це не просто танцювальний вечір. Це свято єднання, радості та творчості. Це бальзам на душу для всіх, хто побував на танцювальному майданчику, а особливо для людей, яких війна змусила шукати прихистку на Поділлі, — вважають містяни і гості Подільська.