Як стягнути аліменти для повонолітньої дитини на навчання

Які права у дитини, яка навчається?

Якщо повнолітня дитина навчається, вона потребує допомоги з боку батьків. Адже усі витрати студента включають у себе вартість навчання, проїзду, харчування, одяг, взуття, ліки, купівлю додаткової літератури, канцелярських предметів та інше важко оплачувати самостійно. Навіть коли студента утримує мати та бабуся це завжди складні матеріальні труднощі, які часто і непередбачені. Часто студенти без роботи, оскільки навчаються на денному відділенні або отримують мало грошей, яких не вистачає на навчання, якщо навчаються на заочному відділенні.

Україна дотримується норм і Європейського права і національного законодавства в частині дотримання прав дітей тому, в судовому порядку потрібно захистити на право дитини на аліменти.

Згідно з ч.1 ст. 18 Конвенції про захист прав дитини (редакція від 16.11.2023), держави-учасниці докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства» (редакція від 05.10.2023), кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.

Відповідно до ст. 199 Сімейного Кодексу України якщо повнолітні дочка/син продовжують навчання і у зв`язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов`язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.

Як стягнути аліменти через суд?

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка/син, а також самі дочка/син, які продовжують навчання.

За приписами пункту 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» за відсутності домовленості між батьками про сплату аліментів на дитину той із них, з ким вона проживає, вправі звернутися до суду з відповідним позовом.

Таким чином, якщо батько дитини, яка навчається, не допомагає добровільно, варто звернутися до місцевого суду з позовом про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання.

Відповідно до ст. 191 СК України аліменти на дитину присуджується за рішенням суду від дня пред`явлення позову, це можна вказати в позовній заяві.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір», звільняються від судового збору позивачі – у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення.

Які документи потрібні для позову?

При поданні позовної заяви подаються документи (копії в двох екземплярах):

• Свідоцтво про шлюб;

• Свідоцтво про народження;

• Довідка з місця навчання;

• Довідка про склад сім’ї;

• Довідка з місця реєстрації проживання;

• Копію контракту, якщо студент навчається на такій формі;

• Довідку щодо тривалості навчання;

• Договір оренди житла чи довідку з гуртожитку щодо проживання;

• Копію студентського квитка;

• акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (при потребі);

• Довідку з місця роботи матері або довідку про доходи, якщо студент проживає з іншими членами сім’ї.

• Інші документи які підтверджують витрати на навчання, лікування тощо.

Що впливає на розмір аліментів?

Відповідно до ч.1 ст. 182 Сімейного Кодексу України, при визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3 – 1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3 – 2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

Верховний Суд у Постанові від 11.03.2020 року по справі №759/10277/18 зазначив, що факт відсутності у батька або матері можливості надавати дитині відповідного розміру утримання не знаходиться в переліку обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів і ця обставина не звільняє батьків від обов`язку по утриманню дитини.

Хто має право звернутися до суду?

Відповідно до ч. 3 ст. 199 СК України, право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка/син, а також самі дочка/син, які продовжують навчання.

Студент, що навчається, може самостійно звернутися до суду про стягнення аліментів з батька.

Якщо студент повнолітній, проживає окремо від батьків він має достатній обсяг цивільної дієздатності для подачі такого позову. В заяві важливо зазначити, на якій формі навчання він навчається, що не має можливості забезпечити своє навчання, а батько йому не допомагає. Якщо батько раніше сплачував аліменти можна про це вказати.

В позовній заяві Ви можете зазначити яку суму бажаєте стягувати з батька, або яку частину його заробітку і до закінчення навчання, відповідно до довідки про навчання.

Якщо у Вас є відомості, що батько працює, Ви можете про це повідомити.

Якщо Вам невідомо, де він працює, які отримує кошти, Ви можете подати клопотання до суду щодо довідки про його заробітну плату.

Таким чином, аліменти від батька під час навчання повинні задовольняти потреби дитини під час навчання та сприяти гідному рівню життя.