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Молодь на Одещині навчалася впливати на політику та місцеву владу: як це робити

Молодь на Одещині навчалася впливати на політику та місцеву владу: як це робити

Цікаве засідання розмовно-інтеграційного клубу «РІКА» відбулося за участі внутрішньо переміщених осіб та молоді Балтської громади у Балтській публічній бібліотеці. Його метою було ознайомлення учасників клубу з методикою адвокаційних процесів.

Адвокація (англ. advocacy, відстоювання інтересів) – це діяльність окремих осіб або груп, яка має на меті здійснення впливу на громадську політику та рішення політичних, економічних і соціальних інституцій для представництва і захисту прав та інтересів цих осіб або груп.

АДВОКАЦІЯ

Чому саме адвокація так зацікавила молодь? Напевне, через те, що це дієвий інструмент, який допомагає започатковувати в країні нові правила гри та змінювати існуючі.

Згадаймо лише адвокацію із заборони реклами тютюну та паління в громадських місцях. Саме в результаті діяльності активістів було ухвалено рішення про заборону, прийнято відповідні закони.

АДВОКАЦІЯ

Міні-лекції, які прослухали учасники клубу, розкрили теми «Інструменти участі громадян в управлінні державними справами та органів місцевого самоврядування» та «Основні етапи та принципи адвокації». Також учасники виконували вправи на використання інструментів участі громадян та на імітацію адвокаційного процесу.

Ось кілька прикладів адвокації:

  • Неурядова організація бореться за права людей з інвалідністю.
  • Активісти проводять кампанію за збереження лісу.
  • Юрист захищає права дитини в суді.
  • Політик лобіює закон, який покращить доступ до освіти для всіх.
  • ЗМІ публікують статті про проблему бідності.

Адвокація – це важливий інструмент для досягнення соціальних змін. Вона дає людям можливість

  • Висловити свої думки та потреби.
  • Вплинути на прийняття рішень.
  • Домогтися справедливості.

Якщо ви хочете зробити свій внесок у покращення життя людей, ви можете долучитися до адвокації. Є багато способів зробити це,

  • Волонтерство в неурядовій організації.
  • Участь у протестах або мітингах.
  • Підписання петицій.
  • Звернення до політиків.
  • Поширення інформації про важливі проблеми.

Кожен може зробити свій внесок у адвокацію.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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