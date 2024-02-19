Новости Одессы и Одесской области

Молодежь в Одесской области училась влиять на политику и местную власть: как это делать

Молодежь в Одесской области училась влиять на политику и местную власть: как это делать

Интересное заседание разговорно-интеграционного клуба «РИКА» состоялось при участии внутренне перемещенных лиц и молодежи Балтской громады в Балтской публичной библиотеке. Его целью было ознакомление участников клуба с методикой адвокационных процессов.

Адвокация (англ. advocacy, отстаивание интересов) — это деятельность отдельных лиц или групп, которая имеет целью оказание влияния на общественную политику и решения политических, экономических и социальных институтов для представительства и защиты прав и интересов этих лиц или групп.

АДВОКАЦИЯ

Почему именно адвокация так заинтересовала молодежь? Наверное, потому, что это действенный инструмент, который помогает начинать в стране новые правила игры и менять существующие.

Вспомним только адвокацию по запрету рекламы табака и курения в общественных местах. Именно в результате деятельности активистов было принято решение о запрете, приняты соответствующие законы.

АДВОКАЦИЯ

Мини-лекции, которые прослушали участники клуба, раскрыли темы «Инструменты участия граждан в управлении государственными делами и органов местного самоуправления» и «Основные этапы и принципы адвокации». Также участники выполняли упражнения на использование инструментов участия граждан и на имитацию адвокационного процесса.

Вот несколько примеров адвокации:

  • Неправительственная организация борется за права людей с инвалидностью.
  • Активисты проводят кампанию по сохранению леса.
  • Юрист защищает права ребенка в суде.
  • Политик лоббирует закон, который улучшит доступ к образованию для всех.
  • СМИ публикуют статьи о проблеме бедности.

Адвокация – это важный инструмент для достижения социальных изменений. Она дает людям возможность

  • Выразить свои мысли и потребности.
  • Повлиять на принятие решений.
  • Добиться справедливости.

Если вы хотите внести свой вклад в улучшение жизни людей, вы можете присоединиться к адвокации. Есть много способов сделать это,

  • Волонтерство в неправительственной организации.
  • Участие в протестах или митингах.
  • Подписание петиций.
  • Обращение к политикам.
  • Распространение информации о важных проблемах.

Каждый может внести свой вклад в адвокацию.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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