Молодежь в Одесской области училась влиять на политику и местную власть: как это делать

Интересное заседание разговорно-интеграционного клуба «РИКА» состоялось при участии внутренне перемещенных лиц и молодежи Балтской громады в Балтской публичной библиотеке. Его целью было ознакомление участников клуба с методикой адвокационных процессов.
Адвокация (англ. advocacy, отстаивание интересов) — это деятельность отдельных лиц или групп, которая имеет целью оказание влияния на общественную политику и решения политических, экономических и социальных институтов для представительства и защиты прав и интересов этих лиц или групп.
Почему именно адвокация так заинтересовала молодежь? Наверное, потому, что это действенный инструмент, который помогает начинать в стране новые правила игры и менять существующие.
Вспомним только адвокацию по запрету рекламы табака и курения в общественных местах. Именно в результате деятельности активистов было принято решение о запрете, приняты соответствующие законы.
Мини-лекции, которые прослушали участники клуба, раскрыли темы «Инструменты участия граждан в управлении государственными делами и органов местного самоуправления» и «Основные этапы и принципы адвокации». Также участники выполняли упражнения на использование инструментов участия граждан и на имитацию адвокационного процесса.
Вот несколько примеров адвокации:
- Неправительственная организация борется за права людей с инвалидностью.
- Активисты проводят кампанию по сохранению леса.
- Юрист защищает права ребенка в суде.
- Политик лоббирует закон, который улучшит доступ к образованию для всех.
- СМИ публикуют статьи о проблеме бедности.
Адвокация – это важный инструмент для достижения социальных изменений. Она дает людям возможность
- Выразить свои мысли и потребности.
- Повлиять на принятие решений.
- Добиться справедливости.
Если вы хотите внести свой вклад в улучшение жизни людей, вы можете присоединиться к адвокации. Есть много способов сделать это,
- Волонтерство в неправительственной организации.
- Участие в протестах или митингах.
- Подписание петиций.
- Обращение к политикам.
- Распространение информации о важных проблемах.
Каждый может внести свой вклад в адвокацию.