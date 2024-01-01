Віталій Радецький: вітаємо з ювілеєм першого генерала армії незалежної України

Віталія Григоровича Радецького, який присвятив усе своє життя захисту Вітчизни та зміцненню її обороноздатності. Він одним із перших вищих воєначальників перейшов на службу до Збройних сил України після розпаду СРСР і склав присягу українському народові.

Все його життя присвячене одній професії — захисту Вітчизни та зміцненню її обороноздатності. У 1968 році він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище імені Фрунзе.

Пройшов усі щаблі служби загальновійськового офіцера — командир мотострілецького взводу, мотострілецької роти, начальник штабу — заступник командира мотострілецького батальйону, командир мотострілецького батальйону.

Закінчив Військову академію імені Фрунзе та Військову академію Генерального Штабу ЗС СРСР.

За свою кар’єру Віталій Григорович був командувачем військ Одеського військового округу, міністром оборони України, головним інспектором Міністерства оборони і начальником Національної академії оборони. У 2006 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток військового мистецтва у війнах періоду другої половини XX століття», видав близько 30 наукових статей.

Генерал Віталій Радецький був одним з ініціаторів відтворення Збройних сил України. Він впроваджував правову основу діяльності ЗСУ, проводив реорганізацію та створював нові системи управління. Завдяки його наполегливості Верховна Рада у стислий термін прийняла пакет законодавчих актів, що стосувалися військової сфери: Концепцію оборони та будівництва ЗСУ, постанову «Про Раду оборони України», закони «Про оборону України», «Про Збройні сили України», Військову доктрину.

Так, Концепція оборони та будівництва від 11 жовтня 1991 року передбачала створення Сухопутних військ (Військ наземної оборони), Військово-повітряних сил і Сил протиповітряної оборони (Військ ППО), а також Військово-морських сил.

Закон «Про Збройні сили України» від 6 грудня 1991 року підтвердив тривидову структуру ЗСУ та наявність тимчасово дислокованих на території України стратегічних сил стримування, які діяли за міждержавними договорами.

У 1993 році під керівництвом генерала Радецького було завершено формування та укомплектування всіх штабів ЗСУ, відповідно до Закону «Про оборону України». Армія стала надійним захисником суверенітету держави, слідуючи принципам демократії та гуманізму, підзвітності, захищеності військовослужбовців.

У Збройних силах України генерал армії України Віталій Радецький залишається найвищим моральним авторитетом, служить взірцем чесності, порядності та принциповості.

Бажаємо Віталію Григоровичу міцного здоров’я та успіхів у справі подальшого зміцнення обороноздатності України.

Л.Д. Грінченко. Генерал-майор у відставці, голова ГО «Об’єднання ветеранів — вищих офіцерів Одеси»