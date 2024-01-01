Виталий Радецкий: поздравляем с юбилеем первого генерала армии независимой Украины

Виталия Григорьевича Радецкого, который посвятил всю свою жизнь защите Отчизны и укреплению ее обороноспособности. Он одним из первых высших военачальников перешел на службу в Вооруженные силы Украины после распада СССР и принес присягу украинскому народу.

Вся его жизнь посвящена одной профессии — защите Отечества и укреплению ее обороноспособности. В 1968 году он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Прошел все ступени службы общевойскового офицера — командир мотострелкового взвода, мотострелковой роты, начальник штаба — заместитель командира мотострелкового батальона, командир мотострелкового батальона.

Окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального Штаба ВС СССР.

За свою карьеру Виталий Григорьевич был командующим войсками Одесского военного округа, министром обороны Украины, главным инспектором Министерства обороны и начальником Национальной академии обороны. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие военного искусства в войнах периода второй половины XX века», издал около 30 научных статей.

Генерал Виталий Радецкий был одним из инициаторов воссоздания Вооруженных сил Украины. Он внедрял правовую основу деятельности ВСУ, проводил реорганизацию и создавал новые системы управления. Благодаря его настойчивости Верховная Рада в сжатые сроки приняла пакет законодательных актов, касающихся военной сферы: Концепцию обороны и строительства ВСУ, постановление «О Совете обороны Украины», законы «Об обороне Украины», «О Вооруженных силах Украины», Военную доктрину.

Так, Концепция обороны и строительства от 11 октября 1991 года предусматривала создание Сухопутных войск (Войск наземной обороны), Военно-воздушных сил и Сил противовоздушной обороны (Войск ПВО), а также Военно-морских сил.

Закон «О Вооруженных силах Украины» от 6 декабря 1991 года подтвердил трехвидовую структуру ВСУ и наличие временно дислоцированных на территории Украины стратегических сил сдерживания, которые действовали по межгосударственным договорам.

В 1993 году под руководством генерала Радецкого было завершено формирование и укомплектование всех штабов ВСУ, в соответствии с Законом «Об обороне Украины». Армия стала надежным защитником суверенитета государства, следуя принципам демократии и гуманизма, подотчетности, защищенности военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины генерал армии Украины Виталий Радецкий остается высшим моральным авторитетом, служит образцом честности, порядочности и принципиальности.

Желаем Виталию Григорьевичу крепкого здоровья и успехов в деле дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Л.Д. Гринченко. Генерал-майор в отставке, председатель ОО «Объединение ветеранов — высших офицеров Одессы»