Новости Одессы и Одесской области

Виталий Радецкий: поздравляем с юбилеем первого генерала армии независимой Украины

Виталий Радецкий: поздравляем с юбилеем первого генерала армии независимой Украины

1 января 2024 года исполняется 80 лет со дня рождения первого в истории независимой Украины генерала армии

Виталия Григорьевича Радецкого, который посвятил всю свою жизнь защите Отчизны и укреплению ее обороноспособности. Он одним из первых высших военачальников перешел на службу в Вооруженные силы Украины после распада СССР и принес присягу украинскому народу. 

Вся его жизнь посвящена одной профессии — защите Отечества и укреплению ее обороноспособности. В 1968 году он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Прошел все ступени службы общевойскового офицера — командир мотострелкового взвода, мотострелковой роты, начальник штаба — заместитель командира мотострелкового батальона, командир мотострелкового батальона.

Окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального Штаба ВС СССР.

За свою карьеру Виталий Григорьевич был командующим войсками Одесского военного округа, министром обороны Украины, главным инспектором Министерства обороны и начальником Национальной академии обороны. В 2006 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие военного искусства в войнах периода второй половины XX века», издал около 30 научных статей.

Генерал Виталий Радецкий был одним из инициаторов воссоздания Вооруженных сил Украины. Он внедрял правовую основу деятельности ВСУ, проводил реорганизацию и создавал новые системы управления. Благодаря его настойчивости Верховная Рада в сжатые сроки приняла пакет законодательных актов, касающихся военной сферы: Концепцию обороны и строительства ВСУ, постановление «О Совете обороны Украины», законы «Об обороне Украины», «О Вооруженных силах Украины», Военную доктрину.

Так, Концепция обороны и строительства от 11 октября 1991 года предусматривала создание Сухопутных войск (Войск наземной обороны), Военно-воздушных сил и Сил противовоздушной обороны (Войск ПВО), а также Военно-морских сил.

Закон «О Вооруженных силах Украины» от 6 декабря 1991 года подтвердил трехвидовую структуру ВСУ и наличие временно дислоцированных на территории Украины стратегических сил сдерживания, которые действовали по межгосударственным договорам.

В 1993 году под руководством генерала Радецкого было завершено формирование и укомплектование всех штабов ВСУ, в соответствии с Законом «Об обороне Украины». Армия стала надежным защитником суверенитета государства, следуя принципам демократии и гуманизма, подотчетности, защищенности военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины генерал армии Украины Виталий Радецкий остается высшим моральным авторитетом, служит образцом честности, порядочности и принципиальности.

Желаем Виталию Григорьевичу крепкого здоровья и успехов в деле дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Л.Д. Гринченко. Генерал-майор в отставке, председатель ОО «Объединение ветеранов — высших офицеров Одессы»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить