Новини Одеси та Одеської області

Виставки, презентації, поетична зустріч: афіша безплатних подій Одеси 7-9 листопада

Виставки, презентації, поетична зустріч: афіша безплатних подій Одеси 7-9 листопада

Життя триває. А це значить, що ми не здаємось, боремося, працюємо, навчаємось та відпочиваємо. В Одесі все це можна робити майже одночасно, відвідуючи цікаві лекції та зустрічі, вивчаючи власну історію та слідкуючи за сучасною літературою та мистецтвом. 
Цього тижня можна буде відвідати презентацію книги про Донеччину та Луганщину Катерини Заремби, лекцію в Науковій бібліотеці присвячену подіям на Півдні України сторічної давнини. Зустрінемось на цікавих та корисних подіях!  

Що: Науковий семінар «Османський цивілізаційний вимір України»
Де: Zoom
Коли: 7 листопада, 15:00
семінар

Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 8 листопада, 11:00дивослово

Що: Стусівські читання
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 листопада, 15:00 

стус

Що: Виставка фотографа Олега Куцького
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 8 листопада, 17:00виставка

Що: Презентація книги Катерини Заремби “Схід українського сонця”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 листопада, 18:00
книги

Що: Лекція «Доба Української національної революції 1917 – 1921 рр. на півдні України»
Де: Пастера, 13
Коли: 9 листопада, 13:00революція

Що: Виставка художніх робіт Євгенії Пенчевої
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 9 листопада, 16:00Пенчева

Що: Діалекти: сила в багатомаїтті
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 9 листопада, 18:30
Реєстрація за посиланням 

діалекти

Що: Музично-поетична зустріч “Поза часом”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 9 листопада, 16:00 

поза часом

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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