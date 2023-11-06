Виставки, презентації, поетична зустріч: афіша безплатних подій Одеси 7-9 листопада

Фестивалі, фотовиставка, вернісаж: афіша безкоштовних подій Одеси 4-5 листопада Книжкові вихідні. Саме так можна назвати цей вікенд. Книжковий фестиваль, презентації та інші події нагадують нами, що читати корисно. Але й не забувайте, що на дворі і досить стоїть гарна погода. А значить, відвідувати фестивалі та заходи на вулиці вдвічі приємніше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Де в Одесі культурно відпочити: топ п’ять подій вихідних 4-5 листопада Листопад запрошує в теплі обійми театральних та концертних залів. В Одесі зазвичай немає проблем, куди сходити, але відкриття нових локацій – це завжди свято та ще один крок вперед. Тож, якщо ви ще не були на малій сцені театру Музкомедії, саме час туди завітати. Також нагадують про себе чарівна органна зала на Пастера, 62 в будівлі Євангельської реформаторської пресвітеріанської церкви та відкритий простір в Замку Монстрів на Французькому бульварі. Життя продовжується і воно прекрасне, яким би важким воно не було. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси: куди безкоштовно сходити 31 жовтня – 2 листопада Проводжаємо жовтень і дякуємо йому за тепле сонце та море. Зустрічаємо листопад з надією на краще, віримо в те, що ми стали на місяць ближчими до Перемоги. Продовжуємо покращувати українську мову в розмовних клубах, ходити на лекції з історії та культури.

В перший день листопада запрошуємо на презентацію книги загиблого воїна Андрія Гудими, який написав свою першу і єдину книгу “69 спецій для серця”. 2 липня Андрій Гудима загинув під Бахмутом, так і не побачивши цієї книги. Всі виручені кошти від продажу підуть побратимам Андрія на закупівлю необхідного обладнання. Дякуємо кожному з них за наші життя, за ще один прожитий день. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Виставки, лекції, фестиваль: події, які можна відвідати в Одесі 27 – 29 жовтня безкоштовно Останній вікенд жовтня підготував безліч різних подій: від радіодиктанту до святкування 220 річниці лютеранства в Одесі. Також відбудуться відкриття виставок, цікаві дискусії, концерти. А ще можна просто гуляти містом і насолоджуватися красою осінніх вітрин магазинів та кафе. Головне не забути в суботу перевести час щоб прожити зайву годину прекрасного вихідного дня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ