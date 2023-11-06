Виставки, презентації, поетична зустріч: афіша безплатних подій Одеси 7-9 листопада

Життя триває. А це значить, що ми не здаємось, боремося, працюємо, навчаємось та відпочиваємо. В Одесі все це можна робити майже одночасно, відвідуючи цікаві лекції та зустрічі, вивчаючи власну історію та слідкуючи за сучасною літературою та мистецтвом.
Цього тижня можна буде відвідати презентацію книги про Донеччину та Луганщину Катерини Заремби, лекцію в Науковій бібліотеці присвячену подіям на Півдні України сторічної давнини. Зустрінемось на цікавих та корисних подіях!
Що: Науковий семінар «Османський цивілізаційний вимір України»
Де: Zoom
Коли: 7 листопада, 15:00
Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 8 листопада, 11:00
Що: Стусівські читання
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 листопада, 15:00
Що: Виставка фотографа Олега Куцького
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 8 листопада, 17:00
Що: Презентація книги Катерини Заремби “Схід українського сонця”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 листопада, 18:00
Що: Лекція «Доба Української національної революції 1917 – 1921 рр. на півдні України»
Де: Пастера, 13
Коли: 9 листопада, 13:00
Що: Виставка художніх робіт Євгенії Пенчевої
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 9 листопада, 16:00
Що: Діалекти: сила в багатомаїтті
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 9 листопада, 18:30
Реєстрація за посиланням
Що: Музично-поетична зустріч “Поза часом”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 9 листопада, 16:00