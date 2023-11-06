Выставки, презентации, поэтическая встреча: афиша бесплатных событий Одессы 7-9 ноября

Жизнь продолжается. А это значит, что мы не сдаемся, боремся, работаем, учимся и отдыхаем. В Одессе все это можно делать почти одновременно, посещая интересные лекции и встречи, изучая собственную историю и следя за современной литературой и искусством.
На этой неделе можно будет посетить презентацию книги о Донетчине и Луганщине Екатерины Зарембы, лекцию в Научной библиотеке, посвященную событиям на Юге Украины столетней давности. Встретимся на интересных и полезных событиях!
Что: Научный семинар «Османское цивилизационное измерение Украины»
Где: Zoom
Когда: 7 ноября, 15:00
Что: Языковая литературная гостиная “Дивослово”
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 8 ноября, 11:00
https://fb.me/e/5VdXP9ZZ6
Что: Стусовские чтения
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 ноября, 15:00
https://fb.me/e/1EDJwlBw4
Что: Выставка Олега Куцкого
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 8 ноября, 17:00
https://fb.me/e/58TRifv8G
Что: Презентация книги Екатерины Зарембы “Восход украинского солнца”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 ноября, 18:00
https://fb.me/e/1DYa62nwn
Что: Лекция «Период Украинской национальной революции 1917 – 1921 гг. на юге Украины»
Где: Пастера, 13
Когда: 9 ноября, 13:00
https://fb.me/e/31KoVKiHG
Что: Выставка художественных работ Евгении Пенчевой
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 9 ноября, 16:00
https://fb.me/e/2UjGb7yQN
Что: Диалекты: сила в многообразии
Где: Греческая, 1-а, American House
Когда: 9 ноября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/SKGe1nD3gmQwMg2C9
https://fb.me/e/GIoPsMuX
Что: Музыкально-поэтическая встреча «Вне времени»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 ноября, 16:00
https://fb.me/e/5Ow9FUUTa