Выставки, презентации, поэтическая встреча: афиша бесплатных событий Одессы 7-9 ноября

Фестивали, фотовыставка, вернисаж: афиша бесплатных событий Одессы 4 — 5 ноября Книжные выходные. Именно так можно назвать этот уик-энд. Книжный фестиваль, презентации и прочие события напоминают нам, что читать полезно. Но и не забывайте, что на дворе и стоит хорошая погода. А значит, посещать фестивали и мероприятия на улице вдвое приятнее. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе культурно отдохнуть: топ пять событий выходных 4-5 ноября Ноябрь приглашает в теплые объятия театральных и концертных залов. В Одессе обычно нет проблем, куда сходить, но открытие новых локаций – это всегда праздник и еще один шаг вперед. Итак, если вы еще не были на малой сцене театра Музкомедии, самое время туда посетить. Также напоминают о себе волшебный органный зал на Пастера, 62 в здании Евангельской реформаторской пресвитерианской церкви и открытое пространство в Замке Монстров на Французском бульваре. Жизнь продолжается и она прекрасна, какой бы тяжелой она ни была. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: куда бесплатно сходить 31 октября — 2 ноября Провожаем октябрь и благодарим его за теплое солнце и море. Встречаем ноябрь с надеждой на лучшее, верим в то, что мы стали на месяц ближе к Победе. Продолжаем улучшать украинский язык в разговорных клубах, ходить на лекции по истории и культуре.

В первый день ноября приглашаем на презентацию книги погибшего воина Андрея Гудымы, написавшего свою первую и единственную книгу «69 специй для сердца». 2 июля Андрей Гудыма погиб под Бахмутом, так и не увидев этой книги. Все вырученные средства от продаж пойдут побратимам Андрея на закупку необходимого оборудования. Спасибо каждому из них за нашу жизнь, за еще один прожитый день. ПОДРОБНЕЕ

Выставки, лекции, фестиваль: события, которые можно посетить в Одессе 27 – 29 октября бесплатно Последний уикенд октября подготовил множество разных событий: от радиодиктанта до празднования 220-летия лютеранства в Одессе. Также пройдут открытия выставок, интересные дискуссии, концерты. А еще можно просто гулять по городу и наслаждаться красотой осенних витрин магазинов и кафе. Главное не забыть в субботу перевести время, чтобы прожить лишний час прекрасного выходного дня. ПОДРОБНЕЕ