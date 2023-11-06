Новости Одессы и Одесской области

Выставки, презентации, поэтическая встреча: афиша бесплатных событий Одессы 7-9 ноября

Выставки, презентации, поэтическая встреча: афиша бесплатных событий Одессы 7-9 ноября

Жизнь продолжается. А это значит, что мы не сдаемся, боремся, работаем, учимся и отдыхаем. В Одессе все это можно делать почти одновременно, посещая интересные лекции и встречи, изучая собственную историю и следя за современной литературой и искусством.
На этой неделе можно будет посетить презентацию книги о Донетчине и Луганщине Екатерины Зарембы, лекцию в Научной библиотеке, посвященную событиям на Юге Украины столетней давности. Встретимся на интересных и полезных событиях!

Что: Научный семинар «Османское цивилизационное измерение Украины»
Где: Zoom
Когда: 7 ноября, 15:00 

семінар

Что: Языковая литературная гостиная “Дивослово”
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 8 ноября, 11:00
https://fb.me/e/5VdXP9ZZ6 

дивослово

Что: Стусовские чтения
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 ноября, 15:00
https://fb.me/e/1EDJwlBw4 

стус

Что: Выставка Олега Куцкого
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 8 ноября, 17:00
https://fb.me/e/58TRifv8G 

виставка

Что: Презентация книги Екатерины Зарембы “Восход украинского солнца”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 ноября, 18:00
https://fb.me/e/1DYa62nwn 

книги

Что: Лекция «Период Украинской национальной революции 1917 – 1921 гг. на юге Украины»
Где: Пастера, 13
Когда: 9 ноября, 13:00
https://fb.me/e/31KoVKiHG 

революція

Что: Выставка художественных работ Евгении Пенчевой
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 9 ноября, 16:00
https://fb.me/e/2UjGb7yQN 

Пенчева

Что: Диалекты: сила в многообразии
Где: Греческая, 1-а, American House
Когда: 9 ноября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/SKGe1nD3gmQwMg2C9
https://fb.me/e/GIoPsMuX 

діалекти

Что: Музыкально-поэтическая встреча «Вне времени»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 ноября, 16:00
https://fb.me/e/5Ow9FUUTa 

поза часом

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Фестивали, фотовыставка, вернисаж: афиша бесплатных событий Одессы 4 — 5 ноября
    Фестивали, фотовыставка, вернисаж: афиша бесплатных событий Одессы 4 — 5 ноября

    Книжные выходные. Именно так можно назвать этот уик-энд. Книжный фестиваль, презентации и прочие события напоминают нам, что читать полезно. Но и не забывайте, что на дворе и стоит хорошая погода. А значит, посещать фестивали и мероприятия на улице вдвое приятнее.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где в Одессе культурно отдохнуть: топ пять событий выходных 4-5 ноября
    Где в Одессе культурно отдохнуть: топ пять событий выходных 4-5 ноября

    Ноябрь приглашает в теплые объятия театральных и концертных залов. В Одессе обычно нет проблем, куда сходить, но открытие новых локаций – это всегда праздник и еще один шаг вперед. Итак, если вы еще не были на малой сцене театра Музкомедии, самое время туда посетить. Также напоминают о себе волшебный органный зал на Пастера, 62 в здании Евангельской реформаторской пресвитерианской церкви и открытое пространство в Замке Монстров на Французском бульваре. Жизнь продолжается и она прекрасна, какой бы тяжелой она ни была.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы: куда бесплатно сходить 31 октября — 2 ноября
    Афиша Одессы: куда бесплатно сходить 31 октября — 2 ноября

    Провожаем октябрь и благодарим его за теплое солнце и море. Встречаем ноябрь с надеждой на лучшее, верим в то, что мы стали на месяц ближе к Победе. Продолжаем улучшать украинский язык в разговорных клубах, ходить на лекции по истории и культуре.
    В первый день ноября приглашаем на презентацию книги погибшего воина Андрея Гудымы, написавшего свою первую и единственную книгу «69 специй для сердца». 2 июля Андрей Гудыма погиб под Бахмутом, так и не увидев этой книги. Все вырученные средства от продаж пойдут побратимам Андрея на закупку необходимого оборудования. Спасибо каждому из них за нашу жизнь, за еще один прожитый день.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Выставки, лекции, фестиваль: события, которые можно посетить в Одессе 27 – 29 октября бесплатно
    Выставки, лекции, фестиваль: события, которые можно посетить в Одессе 27 – 29 октября бесплатно

    Последний уикенд октября подготовил множество разных событий: от радиодиктанта до празднования 220-летия лютеранства в Одессе. Также пройдут открытия выставок, интересные дискуссии, концерты. А еще можно просто гулять по городу и наслаждаться красотой осенних витрин магазинов и кафе. Главное не забыть в субботу перевести время, чтобы прожить лишний час прекрасного выходного дня.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Научная конференция, встречи: бесплатные события Одессы 24 – 26 октября
    Научная конференция, встречи: бесплатные события Одессы 24 – 26 октября

    Всем, кто интересуется краеведением будет интересно большое событие — всеукраинская научно-практическая конференция, которая состоится в течение двух дней в нашей Научной библиотеке. Для тех, кто интересуется политикой и международными отношениями — вас ждет встреча с историком, который погрузит в тему арабо-израильских отношений и конфликтов. Ну и традиционно для всех желающих работают разговорные украинские клубы на разную тематику и в разные дни. Выбирайте, где вам удобнее и интереснее.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить