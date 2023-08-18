Виставки, екскурсія, казкотерапія: куди безплатно піти в Одесі 18-20 серпня 

Здається, цього тижня спека досягла свого апогею. Але це точно не привід відмовлятися від цікавих подій, тим більше що частина з них буде відбуватися в прекрасних залах із кондиціонерами.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 18 серпня, 13:30
https://www.facebook.com/photo?fbid=670239675137453&set=a.458316966329726
Що: Вулична виставка “Воля не смерть”
Де: Ринок “Книжка”
Коли: 18 серпня, 18:00
Що: Зустріч з поеткою Наталкою Фурса
Де: Онлайн
Коли: 18 серпня, 19:00
https://fb.me/e/3ggZ8Xv31
Що: Виставка наметів
Де: Стадіон “Чорноморець”
Коли: 19-20 серпня, 10:00-14:00
https://fb.me/e/3FSbGA4uK
Що: Екскурсія в Музей трамвая
Де: Олексіївськая пл, 21-а
Коли: 19 серпня, 12:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=744333204164602&set=a.525714322693159
Що: Казкотерапія
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 19 серпня, 14:00
https://fb.me/e/1bUziG6Po
Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 20 серпня, 17:00
https://t.me/sem_sorok/5324