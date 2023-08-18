Выставки, экскурсия, сказкотерапия: куда бесплатно пойти в Одессе 18-20 августа

Кажется, на этой неделе жара достигла своего апогея. Но это определенно не повод отказываться от интересных событий, тем более что часть из них будет происходить в прекрасных залах с кондиционерами.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 18 августа, 13:30
https://www.facebook.com/photo?fbid=670239675137453&set=a.458316966329726
Что: Уличная выставка «Воля не смерть»
Где: Рынок «Книжка»
Когда: 18 августа, 18:00
Что: Встреча с поэтессой Наталкой Фурса
Где: Онлайн
Когда: 18 августа, 19:00
https://fb.me/e/3ggZ8Xv31
Что: Выставка палаток
Где: Стадион «Черноморец»
Когда: 19-20 августа, 10:00-14:00
https://fb.me/e/3FSbGA4uK
Что: Экскурсия в Музей трамвая
Где: Алексеевская пл, 21-а
Когда: 19 августа, 12:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=744333204164602&set=a.525714322693159
Что: Сказкотерапия
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 19 августа, 14:00
https://fb.me/e/1bUziG6Po
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 20 августа, 17:00
https://t.me/sem_sorok/5324