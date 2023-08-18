Выставки, экскурсия, сказкотерапия: куда бесплатно пойти в Одессе 18-20 августа

Интересные и бесплатные события ждут одесситов: афиша Одессы 8-10 августа Говорят, что с 10 августа будет официально разрешена работа пляжей. Вы тоже этого ждете? Ну что ж, а пока ходим на разговорные клубы, благотворительные концерты и прочие бесплатные, но интересные события. ПОДРОБНЕЕ

Летний театр «Горсад» приглашает гостей Городской сад является визитной карточкой Одессы. Здесь любят бывать как одесситы, так и гости города. Особой популярностью пользуется обновленная концертная площадка, которую все одесситы знают как Летний театр. Эта локация долгое время была в запустении и не принимала гостей. Но в 2019 году, после ремонтных работ, Летний театр в центре Одессы снова открыл свои двери посетителям. Теперь эта локация на улице Дерибасовская носит название Летний театр «Горсад». ПОДРОБНЕЕ