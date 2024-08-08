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Вихідні в гармонії із зірками: топ-5 яскравих подій в Одесі, які відбудуться 9 – 11 серпня

Вихідні в гармонії із зірками: топ-5 яскравих подій в Одесі, які відбудуться 9 – 11 серпня

Цими вихідними на одеситів чекають відразу два фестивалі духовних практик, де можна буде зустріти близьких людей, помедитувати, відвідати майстер класи. Любителів концертів запрошуємо в Ботанічний сад або в культурний центр Юніон.

Ну а невиправних романтиків – до одеської обсерваторії, де можна не лише подивитися в на зіркове небо в телескоп, а й загадати бажання під час зорепаду.  

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9 – 11 серпня, 8:00 – 20:00. “Лірація”. Фестиваль духовного розвитку. Park Residence 

З ранку до вечора одночасно на кількох локаціях фестивалю відбудеться багато духовних та психологічних практик,лекцій, майстер класів для дорослих та дітей. Вас чекають групові медитації, лекції з психосоматики, майстер класи з нумерології, таро, кундаліні та ще багато цікавого.
афиша9 серпня, 18.30. Концерт Viva la Літо. Ботанічний сад. Нова територія 

Благодійні концерти на відновлення Ботанічного саду продовжуються.
Захопливий вечір під відкритим небом, де ви зможете насолодитися чарівними мелодіями боса нови, свінгу, латини, джаз-баладу, прохолодою серед зростаючих рослин БотСаду та відчути неймовірний вайб літа!
афиша9 серпня, 19.00. Концерт гурту “Діти Фіделя”. Культурний центр Union

Легендарний одеський гурт, який виступає на площадках з кінця дев’яностих зіграє велику програму в затишному літньому дворику. Вас чекає неймовірна енергетика, вокал, звучання та запальні танці!
афиша10 серпня, 17:30, 19:30. Скарби падають з неба. Одеська обсерваторія

Відвідування обсерваторії – це завжди можливість здійснити неймовірне подорож у космос, не виїжджаючи з Одеси. Саме зараз, під час серпневих зорепадів у вас є унікальна можливість подивитись на небо та загадати відразу кілька побажань.
афиша11 серпня, 10:00 – 20:00. Жіночий фестиваль “Крила”. Grand Cafe

Тема фестивалю – Самоцінність. Прийняття своїх темних сторін. Гармонія. Тож вас чекає день перезавантаження, осмислення, нових знань. Вас чекає 7 майстер-класів, стилізована фотозона, фуршет, вишукані вина від партнерів, потужний нетворкінг та розіграш призів.
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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