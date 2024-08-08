Выходные в гармонии со звездами: топ-5 ярких событий в Одессе, которые пройдут 9 — 11 августа

Ну а неисправимых романтиков — в одесскую обсерваторию, где можно не только посмотреть в на звездное небо в телескоп, но и загадать желание во время звездопада.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

9 – 11 августа, 8:00 – 20:00. «Лирация». Фестиваль духовного развития. Park Residence

С утра до вечера одновременно на нескольких локациях фестиваля состоится много духовных и психологических практик, лекций, мастер классов для взрослых и детей. Вас ждут групповые медитации, лекции по психосоматике, мастер классы по нумерологии, таро, кундалини и еще много интересного.

9 августа, 18:30. Концерт Viva la лето. Ботанический сад. Новая территория

Благотворительные концерты по восстановлению Ботанического сада продолжаются.

Увлекательный вечер под открытым небом, где вы сможете насладиться волшебными мелодиями босса новости, свинга, латыни, джаз-баллад, прохладой среди растущих растений БотСада и почувствовать невероятный вайб лета!

9 августа, 19:00. Концерт группы «Дети Фиделя». Культурный центр Union

Легендарная одесская группа, выступающая на площадках с конца девяностых, сыграет большую программу в уютном летнем дворике. Вас ждет невероятная энергетика, вокал, звучание и зажигательные танцы!

10 августа, 17:30, 19:30. Сокровища падают с неба. Одесская обсерватория

Посещение обсерватории – это всегда возможность совершить невероятное путешествие в космос, не выезжая из Одессы. Именно сейчас, во время августовских звездопадов, у вас есть уникальная возможность посмотреть на небо и загадать сразу несколько желаний.

11 августа, 10:00 – 20:00. Женский фестиваль «Крылья». Grand Cafe

Тема фестиваля – Самоценность. Принятие собственных черных сторон. Гармония. Так что вас ждет день перезагрузки, осмысления, новых знаний. Вас ждет 7 мастер-классов, стилизованная фотозона, фуршет, изысканные вина от партнеров, мощный нетворкинг и розыгрыш призов.

