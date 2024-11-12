Від концертів до сучасного кіно: йдемо на безплатні культурні події в Одесі

Цього тижня в Одесі запланована низка культурних та освітніх подій, що задовольнять різноманітні інтереси: концерти, презентації, зустрічі з цікавими людьми та дискусії.
12 листопада в Музичній академії відбудеться концерт «Consonanza in duetto» для любителів класичної музики.
13 листопада бібліотека Грушевського запрошує на лекцію, присвячену творчості Миколи Вінграновського, а онлайн можна буде приєднатися до American English Club або відвідати зустріч в America Hub Odesa, де обговорюватимуть творчість Ольги Кобилянської.
14 листопада у бібліотеці Грушевського розкажуть про профілактику інсульту, а в юнацькій бібліотеці на Корольова відбудеться презентація дитячої книги «Смачненька абетка».
Завершить тиждень онлайн-дискусія на тему, як показувати творчість Кіри Муратової сучасній аудиторії.
Що: Фестиваль Дні памʼяті Столярського
Де: Ліцей імені Столярського, Велика зала
Коли: 12 листопада, 12:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=861935322779061&set=a.399934762312455
Що: Концерт «Consonanza in duetto»
Де: Новосельського, 66, Музична академія, Велика зала
Коли: 12 листопада, 16:30
https://odma.edu.ua/consonanza-in-duetto/
Що: Лекція «Микола Вінграновський: Спосіб життя, думання, мислення, — це спосіб любові, а не ненависті»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 листопада, 15:30
https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/
Що: American English Club
Де: Online, Register anything https://bit.ly/4fKLK8N
Коли: 13 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/15BaAs5KsB/
Що: Секрети Ольги Кобилянської
Де: Грецька, 1-а, America Hub Odesa
Коли: 13 листопада, 18:30
https://www.facebook.com/share/17edF1vVrP/
Що: Лекція «Разом ми сильніші за інсульт»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 14 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/15Xckvkcjm/
Що: Презентація книги «Смачненька абетка»
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 14 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/
Що: Дискусія «Як дивитися та показувати Кіру Муратову сьогодні»
Де: Онлайн
Коли: 14 листопада, 19:00
https://www.facebook.com/share/14YGDCVqtK/