Від концертів до сучасного кіно: йдемо на безплатні культурні події в Одесі

12 листопада в Музичній академії відбудеться концерт «Consonanza in duetto» для любителів класичної музики.

13 листопада бібліотека Грушевського запрошує на лекцію, присвячену творчості Миколи Вінграновського, а онлайн можна буде приєднатися до American English Club або відвідати зустріч в America Hub Odesa, де обговорюватимуть творчість Ольги Кобилянської.

14 листопада у бібліотеці Грушевського розкажуть про профілактику інсульту, а в юнацькій бібліотеці на Корольова відбудеться презентація дитячої книги «Смачненька абетка».

Завершить тиждень онлайн-дискусія на тему, як показувати творчість Кіри Муратової сучасній аудиторії.

Що: Фестиваль Дні памʼяті Столярського

Де: Ліцей імені Столярського, Велика зала

Коли: 12 листопада, 12:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=861935322779061&set=a.399934762312455



Що: Концерт «Consonanza in duetto»

Де: Новосельського, 66, Музична академія, Велика зала

Коли: 12 листопада, 16:30

https://odma.edu.ua/consonanza-in-duetto/



Що: Лекція «Микола Вінграновський: Спосіб життя, думання, мислення, — це спосіб любові, а не ненависті»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 13 листопада, 15:30

https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/



Що: American English Club

Де: Online, Register anything https://bit.ly/4fKLK8N

Коли: 13 листопада, 17:00

https://www.facebook.com/share/15BaAs5KsB/



Що: Секрети Ольги Кобилянської

Де: Грецька, 1-а, America Hub Odesa

Коли: 13 листопада, 18:30

https://www.facebook.com/share/17edF1vVrP/



Що: Лекція «Разом ми сильніші за інсульт»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 14 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/15Xckvkcjm/



Що: Презентація книги «Смачненька абетка»

Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва

Коли: 14 листопада, 17:00

https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/



Що: Дискусія «Як дивитися та показувати Кіру Муратову сьогодні»

Де: Онлайн

Коли: 14 листопада, 19:00

https://www.facebook.com/share/14YGDCVqtK/

