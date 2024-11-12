От концертов к современному кино: идем на бесплатные культурные события в Одессе

12 ноября в Музыкальной академии состоится концерт Consonanza in duetto для любителей классической музыки.

13 ноября библиотека Грушевского приглашает на лекцию, посвященную творчеству Николая Винграновского, а онлайн можно будет присоединиться к American English Club или посетить встречу в America Hub Odesa, где будут обсуждаться творчество Ольги Кобылянской.

14 ноября в библиотеке Грушевского расскажут о профилактике инсульта, а в юношеской библиотеке на Королева состоится презентация детской книги «Вкусненькая азбука».

Завершит неделю онлайн-дискуссия по теме, как показывать творчество Киры Муратовой современной аудитории.

Что: Фестиваль «Дни памяти Столярского»

Где: Лицей имени Столярского, Большой зал

Когда: 12 ноября, 12:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=861935322779067&6; /a>



Что: Концерт «Consonanza in duetto»

Где: Новосельского, 66, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 12 ноября, 16:30

https://odma.edu.ua/consonanza-in-duetto/



Что: Лекция «Николай Винграновский: Образ жизни, думания, мышления — это способ любви, а не ненависти»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 13 ноября, 15:30

https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/



Что: American English Club

Где: Online, Register anything https://bit.ly/4fKLK8N

Когда: 13 ноября, 17:00

https://www.facebook.com/share/15BaAs5KsB/



Что: Секреты Ольги Кобылянской

Где: Греческая, 1-я, America Hub Odesa

Когда: 13 ноября, 18:30

https://www.facebook.com/share/17edF1vVrP/



Что: Лекция «Вместе мы сильнее инсульта»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 14 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/15Xckvkcjm/



Что: Презентация книги «Вкусненькая азбука»

Где: Королева, 46, б-ка для юношества

Когда: 14 ноября, 17:00

https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/



Что: Дискуссия «Как смотреть и показывать Киру Муратову сегодня»

Где: Онлайн

Когда: 14 ноября, 19:00

https://www.facebook.com/share/14YGDCVqtK/

