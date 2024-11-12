От концертов к современному кино: идем на бесплатные культурные события в Одессе

На этой неделе в Одессе пройдут культурные и образовательных события, рассчитанные на самые разные интересы: концерты, презентации, встречи с интересными людьми и дискуссии.
12 ноября в Музыкальной академии состоится концерт Consonanza in duetto для любителей классической музыки.
13 ноября библиотека Грушевского приглашает на лекцию, посвященную творчеству Николая Винграновского, а онлайн можно будет присоединиться к American English Club или посетить встречу в America Hub Odesa, где будут обсуждаться творчество Ольги Кобылянской.
14 ноября в библиотеке Грушевского расскажут о профилактике инсульта, а в юношеской библиотеке на Королева состоится презентация детской книги «Вкусненькая азбука».
Завершит неделю онлайн-дискуссия по теме, как показывать творчество Киры Муратовой современной аудитории.
Что: Фестиваль «Дни памяти Столярского»
Где: Лицей имени Столярского, Большой зал
Когда: 12 ноября, 12:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=861935322779067&6; /a>
Что: Концерт «Consonanza in duetto»
Где: Новосельского, 66, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 12 ноября, 16:30
https://odma.edu.ua/consonanza-in-duetto/
Что: Лекция «Николай Винграновский: Образ жизни, думания, мышления — это способ любви, а не ненависти»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 ноября, 15:30
https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/
Что: American English Club
Где: Online, Register anything https://bit.ly/4fKLK8N
Когда: 13 ноября, 17:00
https://www.facebook.com/share/15BaAs5KsB/
Что: Секреты Ольги Кобылянской
Где: Греческая, 1-я, America Hub Odesa
Когда: 13 ноября, 18:30
https://www.facebook.com/share/17edF1vVrP/
Что: Лекция «Вместе мы сильнее инсульта»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 14 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/15Xckvkcjm/
Что: Презентация книги «Вкусненькая азбука»
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 14 ноября, 17:00
https://www.facebook.com/share/1WVSu45gWw/
Что: Дискуссия «Как смотреть и показывать Киру Муратову сегодня»
Где: Онлайн
Когда: 14 ноября, 19:00
https://www.facebook.com/share/14YGDCVqtK/