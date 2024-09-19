Від Dantesa до Мозгофесту: топ-5 подій в Одесі на 20 – 22 вересня

З дітьми трохи старшого віку можна сходити і на відкриття сезону одеського філармонійного оркестру, ну і на Dantesa також (запитайте у підлітків, хто це). Любителям арт хаузу і просто гарного кіно рекомендуємо заглянути в Художній музей. Там покажуть добірку крутих українських короткометражок.

20 вересня, 18:00. Показ короткометражних фільмів “Літувати”. Одеський художній музей

«Літувати» — добірка короткометражок сучасних українських режисерів і режисерок, що містить п’ять історій про канікули, дитинство та літування — чуттєве проживання літа.

На кінопоказі ви побачите :

• фільм-призер Берлінале «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі;

• відеощоденник української родини «Ліс, Ліс» Марії Стоянової;

• анімацію-спогад «Під безкрайнім небом» Олександри Джиганської;

• документальний фільм «Новий дім» Богдана Приходька;

• лауреат «Золотої Дзиґи «Папині кросівки» Ольги Журби.

20 вересня, 18:00. Відкриття концертного сезону Одеського філармонічного оркестру під керівництвом Хобарта Ерла

Хобарт Ерл запрошує на феєричне відкриття нового сезону. Солістка вечора – неперевершена піаністка, заслужена артистка України Діана Гульцова. В програмі твори Вільмса, Сібеліуса та … симфонічна медитація.

21 вересня 16:00. Концерт “Дует віолончелі та флейти”. Ботанічний сад. Нова територія.

Останній концерт сезону. Тож не пропустіть, якщо ви стали шанувальником цих музичних зустрічей в саду. А якщо ви відкладали візит на концерт, мерщій купуйте квитки, адже в цьому сезоні, це буде останній івент.

Музичний арт-еко-проект LIVE AT BOTANIC – МУЗИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА РОСЛИН є благодійним та спрямований на підтримку людей, рослин та Ботанічного саду Одеського національного університету після обстрілу рф.

22 вересня, 11:00. Мозгофест. Park Residence

Здається, це останній Open Air сезону. Але це не просто розважальна подія. Це, в першу чергу, подія інтелектуальна, адже на дітей та підлітків чекають квізи, експерименти, шоу наукових чудес. Прекрасна можливість провести час весело та корисно разом з дітьми!

22 вересня, 18:00. Dantes. Філармонія

Співак, радіо та телеведучий і просто красунчик. За що люблять цього виконавця – за його шалену енергетику та фантастичну роботоспособність. І в цьому ви можете впевнитися самі. Цієї неділі улюбленець всієї країни виступить в Одесі.

