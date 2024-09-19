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От Dantesa до Мозгофеста: топ-5 событий в Одессе на 20 — 22 сентября

От Dantesa до Мозгофеста: топ-5 событий в Одессе на 20 — 22 сентября

Межсезонье – это уникальное время, когда одни локации закрывают сезон, а другие открывают. Так что обязательно успейте в Ботанический сад, где пройдет последний концерт под открытым небом, а днем ​​в Park Residence на Мозгофест. Кстати, на оба события нужно идти вместе с детьми.

С детьми чуть постарше можно сходить и на открытие сезона одесского филармонического оркестра, да и на Dantesa тоже (спросите у подростков, кто это). Любителям арт-хауза и просто хорошего кино рекомендуем заглянуть в Художественный музей. Там покажут подборку крутых украинских короткометражек.

20 сентября, 18:00. Показ короткометражных фильмов «Летовать». Одесский художественный музей

«Литовать» — подборка короткометражек современных украинских режиссеров и режиссёров, содержащая пять историй о каникулах, детстве и литировании — чувственное проживание лета.

На кинопоказе вы увидите:
• фильм-призер Берлинале «Просыпаясь в тишине» Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи;
• видеодневник украинской семьи «Лес, Лес» Марии Стояновой;
• анимацию-воспоминание «Под бескрайним небом» Александры Джиганской;
• документальный фильм «Новый дом» Богдана Приходько;
• лауреат «Золотой Волги «Батькины кроссовки» Ольги Журбы.
афиша20 сентября, 18:00. Открытие концертного сезона Одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла

Хобарт Эрл приглашает на феерическое открытие нового сезона. Солистка вечера – непревзойденная пианистка, заслуженная артистка Украины Диана Гульцова. В программе произведения Вильмса, Сибелиуса и… симфоническая медитация.
афиша21 сентября 16:00. Концерт «Дует виолончели и флейты». Ботанический сад. Новая территория.

Последний концерт сезона. Так что не пропустите, если вы стали поклонником этих музыкальных встреч в саду. А если вы откладывали визит на концерт, скорее покупайте билеты, ведь в этом сезоне, это будет последний ивент. .

Музыкальный арт-эко-проект LIVE AT BOTANIC — МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ благотворительна и направлена ​​на поддержку людей, растений и Ботанического сада Одесского национального университета после обстрела рф.
афиша22 сентября, 11:00. Мозгофест. Park Residence

Похоже, это последний Open Air сезона. Но это не просто развлекательное событие. Это, в первую очередь, событие интеллектуальное, ведь детей и подростков ждут квизы, эксперименты, шоу научных чудес. Прекрасная возможность провести время весело и полезно с детьми!
афиша22 сентября, 18:00. Dantes. Филармония

Певец, радио и телеведущий и просто красавчик. За что любят этого исполнителя – за его безумную энергетику и фантастическую работоспособность. И в этом вы можете убедиться сами. В это воскресенье любимец всей страны выступит в Одессе.
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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