От Dantesa до Мозгофеста: топ-5 событий в Одессе на 20 — 22 сентября

С детьми чуть постарше можно сходить и на открытие сезона одесского филармонического оркестра, да и на Dantesa тоже (спросите у подростков, кто это). Любителям арт-хауза и просто хорошего кино рекомендуем заглянуть в Художественный музей. Там покажут подборку крутых украинских короткометражек.

20 сентября, 18:00. Показ короткометражных фильмов «Летовать». Одесский художественный музей

«Литовать» — подборка короткометражек современных украинских режиссеров и режиссёров, содержащая пять историй о каникулах, детстве и литировании — чувственное проживание лета.

На кинопоказе вы увидите:

• фильм-призер Берлинале «Просыпаясь в тишине» Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи;

• видеодневник украинской семьи «Лес, Лес» Марии Стояновой;

• анимацию-воспоминание «Под бескрайним небом» Александры Джиганской;

• документальный фильм «Новый дом» Богдана Приходько;

• лауреат «Золотой Волги «Батькины кроссовки» Ольги Журбы.

20 сентября, 18:00. Открытие концертного сезона Одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла

Хобарт Эрл приглашает на феерическое открытие нового сезона. Солистка вечера – непревзойденная пианистка, заслуженная артистка Украины Диана Гульцова. В программе произведения Вильмса, Сибелиуса и… симфоническая медитация.

21 сентября 16:00. Концерт «Дует виолончели и флейты». Ботанический сад. Новая территория.

Последний концерт сезона. Так что не пропустите, если вы стали поклонником этих музыкальных встреч в саду. А если вы откладывали визит на концерт, скорее покупайте билеты, ведь в этом сезоне, это будет последний ивент. .

Музыкальный арт-эко-проект LIVE AT BOTANIC — МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ благотворительна и направлена ​​на поддержку людей, растений и Ботанического сада Одесского национального университета после обстрела рф.

22 сентября, 11:00. Мозгофест. Park Residence

Похоже, это последний Open Air сезона. Но это не просто развлекательное событие. Это, в первую очередь, событие интеллектуальное, ведь детей и подростков ждут квизы, эксперименты, шоу научных чудес. Прекрасная возможность провести время весело и полезно с детьми!

22 сентября, 18:00. Dantes. Филармония

Певец, радио и телеведущий и просто красавчик. За что любят этого исполнителя – за его безумную энергетику и фантастическую работоспособность. И в этом вы можете убедиться сами. В это воскресенье любимец всей страны выступит в Одессе.

