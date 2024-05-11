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Важкість у ногах і болі в серці: як не пропустити підвищений холестерин

Важкість у ногах і болі в серці: як не пропустити підвищений холестерин

Ми не завжди можемо зрозуміти, що рівень холестерину підвищився. Цей процес може роками протікати непомітно, при цьому завдаючи серйозної шкоди серцю і судинам. Чому виникає порушення ліпідного обміну і кому воно загрожує, розповів терапевт Дмитро Барабанов.

Чим небезпечний підвищений холестерин

Патологічний стан, що розвивається при підвищенні рівня загального холестерину в крові (понад показник 5 ммоль/л), називається гіперхолестеринемією. Небезпека патології в тому, що найчастіше вона протікає безсимптомно, спричиняючи поступове ущільнення стінок артерій і звуження їхнього просвіту, що призводить до порушення кровопостачання і розвитку грізних захворювань серцево-судинної системи: гіпертонії, ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

Ця патологія буває первинною (спадковою) або вторинною (набутою). Також розрізняють три ступені концентрації холестерину в крові: легкий (у межах 5-6,4 ммоль/л), помірний (6,5-7,8 ммоль/л) і виражений (понад 7,9 ммоль/л).

Яка функція в холестерину?

Дмитро Барабанов. Лікар-терапевт

Дмитро Барабанов. Лікар-терапевт

Холестерин — це воскоподібна речовина, яка належить до категорії ліпідів (жирів) і є компонентом усіх клітин організму, беручи участь у синтезі клітинних мембран, гормонів, вітаміну Д і жовчних кислот. Близько 80 відсотків холестерину виробляється печінкою і близько 20 відсотків надходить з їжею (тваринними жирами).

При цьому холестерин пересувається по кровоносних судинах тільки в сполуці з жирами, білками та іншими допоміжними речовинами, — такі комплекси називаються ліпопротеїнами. Їхній склад визначає «якість» холестерину.

  • Поганий холестерин. Визначають ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ). Вони містять мало білків і багато жирів і відкладаються на стінках судин у вигляді небезпечних атеросклеротичних бляшок.
  • Хороший холестерин. Визначають ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ). Вони містять багато білка, збирають «поганий» холестерин і транспортують його в печінку, де він розщеплюється і використовується організмом.

Показник загального холестерину (ЗХС) складається з показників ЛПНЩ і ЛПВЩ. Навіть невелике перевищення його норми призводить до розвитку гіперхолестеринемії та пов’язаних із нею ризиків для здоров’я.

Чому підвищується холестерин

До виникнення гіперхолестеринемії найчастіше призводять дві основні причини: це генетичні аномалії та системні похибки в раціоні (надлишок калорій, переважання в меню жирних і рафінованих продуктів). Також винуватцями порушення холестеринового обміну можуть бути деякі хронічні захворювання (цукровий діабет, гіпотиреоз, гломерулонефрит), застій жовчі, нервова анорексія та приймання низки ліків (зокрема, гормональних препаратів, бета-блокаторів, імунодепресантів).

Додатковими факторами ризику вважаються вік, старший за 45 років, наявність гіпертонії та зайвої ваги, куріння і зловживання алкоголем, сидячий спосіб життя, хронічний стрес.

Основні симптоми поганого холестерину

Найчастіше патологія протікає без яскраво виражених симптомів і виявляється під час профілактичних обстежень або звернення до лікаря з інших приводів.

Іноді ознаками порушень ліпідного обміну стають:

  • поява маленьких жовтуватих жировиків (ксантелазм) на повіках і горбистих відкладень холестерину (ксантом) на ліктях, колінах і пальцях;
  • виникнення сіруватого кільця навколо рогівки очей;
  • болі в суглобах;
  • важкість і болісні відчуття в ногах навіть за незначного фізичного навантаження;
  • відчуття дискомфорту та біль у ділянці серця (стенокардія).

Як вчасно виявити поганий холестерин?

Щоб не пропустити порушення холестеринового обміну (особливо, якщо присутні хоча б кілька чинників ризику), потрібно щорічно робити ліпідограму — комплексний біохімічний аналіз крові, який дає змогу виявити порушення ліпідного обміну в організмі й оцінити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

У боротьбі з будь-яким ступенем патології важливу роль відіграють дієта і корекція способу життя. За помірної та вираженої форм гіперхолестеринемії додають також приймання лікарських препаратів, які лікар підбирає індивідуально для кожного пацієнта.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФІЛЬ
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