В Бородінській громаді люди врятували ліс від пожежі

Щойно люди, які були поряд з місцем пригоди, запримітили вогонь, одразу подзвонили в сусіднє село Вознесенівка керівництву господарства «Прогрес», в якому є своя пожежна машина. До тарутинських рятувальників вирішили не звертатися – пожежа швидко набирала обертів і вони могли просто не встигнути. З Тарутиного до місця подій – близько 50 кілометрів, половина з яких по бездоріжжю.

Допомога з «Прогресу» прибула дуже швидко, головний інженер господарства Олег Перванчук особисто сів за кермо пожежної машини, а ще захопив з собою механізаторів Сергія Чернегу і Миколу Урдя на тракторі, у яких вже є досвід у пожежогасінні. Також у ліквідації вогню прийняли участь десять небайдужих мешканців Петрівки і Новотарутиного.

Так, завдяки спільним зусиллям та швидким рішенням була ліквідована пожежа, що за пів години поширилась аж на п’ять гектарів поля. А головне, чому дуже радіють місцеві жителі, що вдалося вберегти мальовничий ліс – улюблене місце відпочинку мешканців Петрівського, Новотарутинського і Вознесенівського старостатів Бородінської громади.