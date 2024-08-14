В Бородинской громаде люди спасли лес от пожара

Как только люди, которые были рядом с местом происшествия, заметили огонь, сразу позвонили в соседнее село Вознесеновка руководству хозяйства «Прогресс», в котором есть своя пожарная машина. К тарутинским спасателям решили не обращаться — пожар быстро набирал обороты и они могли просто не успеть. Из Тарутино до места событий — около 50 километров, половина из которых по бездорожью.

Помощь из «Прогресса» прибыла очень быстро, главный инженер хозяйства Олег Перванчук лично сел за руль пожарной машины, а еще захватил с собой механизаторов Сергея Чернегу и Николая Урдя на тракторе, у которых уже есть опыт в пожаротушении. Также в ликвидации огня приняли участие десять неравнодушных жителей Петровки и Новотарутино.

Так, благодаря совместным усилиям и быстрым решением был ликвидирован пожар, который за полчаса распространился аж на пять гектаров поля. А главное, чему очень радуются местные жители, что удалось уберечь живописный лес — любимое место отдыха жителей Петровского, Новотарутинского и Вознесеновского старостатов Бородинской громады.