В Арцизі пройшла виставка художника Володимира Афанасьєва

Володимир Афанасьєв народився у селі Павлівка Болградського району. У 1971 році закінчив Одеський педагогічний інститут імені Ушинського, потім працював учителем. У 1977 році організував дитячу художню школу в Арцизі, яку очолює донині.

Учасник квартирних виставок, що організовувалися одеськими художниками-конформістами у 1980 році. Брав участь в обласних та міжнародних виставках, починаючи з 1970 року.

Персональні виставки митця проводилися з 1984 року. Неодноразово покази проходили в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Роботи творця зберігаються у музейних, приватних та галерейних колекціях в Україні, Франції, Англії, Німеччині, США.

Про що картини митця

Картини Володимира Афанасьєва — про традиції краю, про сільських трудівників та обряди багатонаціонального Буджаку.

Формат цієї зустрічі був нестандартним: замість довгих промов відбулася жива та цікава панель-дискусія, де гості виставки мали можливість поспілкуватися з художником, дізнатися більше про його творчий шлях та поділитися своїми враженнями від робіт.

Творчий вечір митця відвідали його колеги — заслужений художник України Олександр Кара та автор творів з декоративного мистецтва Ілля Златов.

Між дискусіями відвідувачі насолоджувалися чудовою музичною програмою, підготовленою друзями та колегами Володимира Миколайовича. Виставка «За покликом серця» експонуватиметься до кінця травня.

Це чудова нагода для всіх охочих познайомитися з творчістю Володимира Афанасьєва, відчути його щирість та майстерність і насолодитися глибиною й самобутністю представлених робіт.

Космічний об’єкт на честь художника

Одна із зірок у сузір’ї Риби 2019 року отримала ім’я арцизького художника Володимира Афанасьєва. Космічний об’єкт зареєстровано у Міжнародному Зоряному Каталозі.