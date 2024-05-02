В Арцизе прошла выставка художника Владимира Афанасьева

Владимир Афанасьев родился в селе Павловка Болградского района. В 1971 году окончил Одесский педагогический институт имени Ушинского, затем работал учителем. В 1977 году организовал детскую художественную школу в Арцизе, которую возглавляет по сей день.

Участник квартирных выставок, которые организовывались одесскими художниками-конформистами в 1980 году. Участвовал в областных и международных выставках, начиная с 1970 года.

Персональные выставки художника проводились с 1984 года. Неоднократно показы проходили в Одесском музее западного и восточного искусства. Работы художника хранятся в музейных, частных и галерейных коллекциях в Украине, Франции, Англии, Германии, США.

О чем картины художника

Картины Владимира Афанасьева — о традициях края, о сельских тружениках и обрядах многонационального Буджака.

Формат этой встречи был нестандартным: вместо длинных речей состоялась живая и интересная панель-дискуссия, где гости выставки имели возможность пообщаться с художником, узнать больше о его творческом пути и поделиться своими впечатлениями от работ.

Творческий вечер художника посетили его коллеги — заслуженный художник Украины Александр Кара и автор произведений по декоративному искусству Илья Златов.

Между дискуссиями посетители наслаждались замечательной музыкальной программой, подготовленной друзьями и коллегами Владимира Николаевича. Выставка «По зову сердца» будет экспонироваться до конца мая.

Это прекрасная возможность для всех желающих познакомиться с творчеством Владимира Афанасьева, почувствовать его искренность и мастерство и насладиться глубиной и самобытностью представленных работ.

Космический объект в честь художника

Одна из звезд в созвездии Рыбы в 2019 году получила имя арцизского художника Владимира Афанасьева. Космический объект зарегистрирован в Международном Звездном Каталоге.