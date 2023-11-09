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У Захарівці відкрили меморіальну дошку в пам’ять загиблих героїв

У Захарівці відкрили меморіальну дошку в пам’ять загиблих героїв

У Захарівці продовжують відкривати меморіальні дошки землякам, полеглим на російсько-українській війні.

У жовтні ще чотири такі дошки встановили в пам’ять випускників Захарівського ліцею Олександра Ільютченка, Василя Іскри, Сергія Квасняка та Олексія Комарова.

Першим на фасаді ліцею було відкрито пам’ятний знак на честь колишнього випускника Олександра Орлика. 18 жовтня минуло дев’ять років, як сержант 18-го батальйону територіальної оборони «Одеса» загинув у борні з росіянами під Маріуполем. Одна з експозицій краєзнавчого музею присвячена герою, представлені його військова форма, грамоти, фотографії, компас, улюблена книга.

— Дев’ятнадцять наших земляків загинули на фронті, захищаючи Вітчизну від окупантів. Наш святий обов’язок — зберегти пам’ять про них, — сказав очільник громади Олексій Осійчук. — У листопаді плануємо встановити в центрі селища Меморіал загиблим військовослужбовцям. Вічна їм пам’ять і слава!

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Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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