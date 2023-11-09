Новости Одессы и Одесской области

В Захаровке открыли мемориальную доску в память погибших героев

В Захаровке открыли мемориальную доску в память погибших героев

В Захаровке продолжают открывать мемориальные доски землякам, павшим на российско-украинской войне.

В октябре еще четыре такие доски установили в память выпускников Захаровского лицея Александра Ильютченко, Василия Искры, Сергея Квасняка и Алексея Комарова.

Первым на фасаде лицея был открыт памятный знак в честь бывшего выпускника Александра Орлика. 18 октября прошло девять лет, как сержант 18-го батальона территориальной обороны «Одесса» погиб в бою с россиянами под Мариуполем. Одна из экспозиций краеведческого музея посвящена герою, представлены его военная форма, грамоты, фотографии, компас, любимая книга.

— Девятнадцать наших земляков погибли на фронте, защищая Отчизну от оккупантов. Наш святой долг — сохранить память о них, — сказал руководитель громады Алексей Осийчук, — В ноябре планируем установить в центре поселка Мемориал погибшим военнослужащим. Вечная им память и слава!

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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