В Захаровке открыли мемориальную доску в память погибших героев

В октябре еще четыре такие доски установили в память выпускников Захаровского лицея Александра Ильютченко, Василия Искры, Сергея Квасняка и Алексея Комарова.

Первым на фасаде лицея был открыт памятный знак в честь бывшего выпускника Александра Орлика. 18 октября прошло девять лет, как сержант 18-го батальона территориальной обороны «Одесса» погиб в бою с россиянами под Мариуполем. Одна из экспозиций краеведческого музея посвящена герою, представлены его военная форма, грамоты, фотографии, компас, любимая книга.

— Девятнадцать наших земляков погибли на фронте, защищая Отчизну от оккупантов. Наш святой долг — сохранить память о них, — сказал руководитель громады Алексей Осийчук, — В ноябре планируем установить в центре поселка Мемориал погибшим военнослужащим. Вечная им память и слава!