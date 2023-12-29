Топ п’ять подій вихідних 30-31 грудня: джазовий концерт, новорічна вистава, екскурсії

Ці події підготували неймовірні люди, одесити й відбудуться вони в кращих одеських залах. Отже: обирайте для себе краще з вірою, надією та любов’ю. Щасливого Нового року!

30 грудня, 15:00 – Кураторська екскурсія вцілілою виставкою Марґіт та Романа Сельських «Сонце Заходу/ Sol Occidens». Одеський Національний художній музей

Поговоримо про життя творчого подружжя, які створювали «неофіційне» мистецтво тих років, вільне від радянських канонів, що увібрало в себе європейські традиції того часу. Це український авангард, яким він міг би бути і в Одесі, якби не тоталітарна влада.

Кирило проведе вас виставкою робіт, які були зібрані колекціонером та куратором Едуардом Димшицем і відображають увесь творчий шлях митців: від навчання в Європі до побутування у мистецькому Львові.

30 грудня, 16:00 – Ніч перед Різдвом. Театр Василька.

Приготуйтеся із величезним задоволенням зануритися і розчинитися в казковій атмосфері передріздвяного українського села, де мешкають вільні й життєрадісні козаки. Ви будете приємно здивовані новим підходом до відомого сюжету. Звісно, будуть і легендарні королівські черевички, і спроби Вакули підкорити серце хвалькуватої Оксани. А ще ви почуєте прекрасні святочні мелодії у сучасному виконанні. Тож слідкуйте за неочікуваними поворотами подій, підспівуйте і пританцьовуйте разом із героями, а також вкотре запевніться у тому, що світло неодмінно переможе темряву! Чекаємо на вас.

30-31 грудня, 16:00 – Новорічна гала-імпреза, в Одеському оперному

НОВИЙ РІК В ОДЕСЬКІЙ ОПЕРІ. З ВІРОЮ У ПЕРЕМОГУ!

Вам хочеться зимового атмосферного настрою та яскравих емоцій?

Тоді, 30-31 грудня запрошуємо вас долучитися до прекрасної, теплої традиції Одеської опери зустрічати зимові свята у родинній атмосфері разом із нашими глядачами та зарядитися натхненням і переможною енергією святкової програми. На вас очікують всесвітньо відома музика Різдва і новорічні хіти. Улюблена, відома класика зазвучить у святковий вечір особливо магічно та неперевершено. Твори В. А. Моцарта, Й.Штрауса, Ф. Легара, Дж. Россіні, Л.Мінкуса, Й.Брамса, А. Вівальді, М.Леонтовича; класичний кросовер, хіти з мюзиклів Л.- Е. Уеббера та Р. Коччанте; саундтреки з культових фільмів «Один вдома», «Пірати Карибського моря» та чимало іншого ви почуєте та відчуєте ви у цей вечір! А у фіналі всі разом у супроводі оркестру ми заспіваємо улюблений багатьма поколінням «Happy New Year» («Щасливого Нового року») з репертуару групи «АББА».

30 грудня, 19:00 – Різдвяний джаз при свічках. Філармонія

30 грудня приходьте до гостинної зали філармонії на вишуканий концерт «Той Самий Різдвяний Jazz»! На всіх гостей події чекає дещо святкове і просто неймовірне: улюблені новорічні хіти у виконанні джазових віртуозів країни.

31 грудня, 12:00 – АрхПрогулянка Шедеври Архітектури. АрхОдеса

Архітектура різних епох — це нитки, що становлять історичну тканину Одеси. На прогулянці, присвяченій шедеврам одеської архітектури, ми поринемо в історію становлення стилів, появи найвидатніших творів відомих архітекторів.

Під новим кутом поглянемо на Нову біржу, готель Брістоль та Обліковий банк, палаци Абази та Маразлі, Пасаж та будинки найбагатших людей свого часу, Міський Сад, Пале-Рояль та Оперний театр. Відвідаємо низку об’єктів, незаслужено забутих, але не менш визначних.

Різдвяна архпрогулянка — занурення в історію творчості найвизначніших одеських архітекторів: від Боффо, Фраполлі та Торічеллі до Влодека, Рейнгерця та Мазірова.