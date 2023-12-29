Топ пять событий выходных 30-31 декабря: джазовый концерт, новогоднее представление, экскурсии

Эти события подготовили невероятные люди, одесситы и состоятся они в лучших одесских залах. Итак: выбирайте для себя лучшее с верой, надеждой и любовью. Счастливого Нового года!

30 декабря, 15:00 – Кураторская экскурсия уцелевшей выставкой Маргит и Романа Сельских «Солнце Запада/ Sol Occidens». Одесский Национальний художественный музей

Поговорим о жизни творческих супругов, которые создавали «неофициальное» искусство тех лет, свободное от советских канонов, вобравшее в себя европейские традиции того времени. Это украинский авангард, которым он мог быть и в Одессе, если бы не тоталитарная власть.

Кирилл проведет вас выставкой работ, собранных коллекционером и куратором Эдуардом Дымшицем и отражающих весь творческий путь художников: от обучения в Европе до бытования в художественном Львове.

30 декабря, 16:00 – Ночь перед Рождеством. Театр Василька.

Приготовьтесь с огромным удовольствием погрузиться и раствориться в сказочной атмосфере предрождественского украинского села, где живут свободные и жизнерадостные казаки. Вы будете приятно удивлены новым подходом к известному сюжету. Конечно, будут и легендарные королевские туфли, и попытки Вакулы покорить сердце хвастливой Оксаны. А еще вы услышите прекрасные праздничные мелодии в современном исполнении. Следите за неожиданными поворотами событий, пойте и приплясывайте вместе с героями, а также еще раз убедитесь в том, что свет непременно победит тьму! Ждем вас.

30-31 декабря, 16:00 – Новогодняя гала-импреза, в Одесском оперном

НОВЫЙ ГОД В ОДЕССКОЙ ОПЕРЕ. С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ!

Вам хочется зимнего атмосферного настроения и ярких эмоций?

Тогда, 30-31 декабря, приглашаем вас приобщиться к прекрасной, теплой традиции Одесской оперы встречать зимние праздники в семейной атмосфере вместе с нашими зрителями и зарядиться вдохновением и победной энергией праздничной программы. Вас ожидают всемирно известная музыка Рождества и новогодние хиты. Любимая, известная классика зазвучит в праздничный вечер особенно магически и неотразимо. Произведения В. А. Моцарта, И. Штрауса, Ф. Легара, Дж. Россини, Л. Минкуса, И. Брамса, А. Вивальди, М. Леонтовича;

классический кроссовер, хиты из мюзиклов Л.- Э. Уэббера и Р. Коччанте; саундтреки из культовых фильмов «Один дома», «Пираты Карибского моря» и многое другое вы услышите и почувствуете в этот вечер! А в финале все вместе в сопровождении оркестра мы споем любимый многими поколениям Happy New Year (Счастливого Нового года) из репертуара группы АББА.

30 декабря, 19:00 – Рождественский джаз при свечах. Филармония

30 декабря приходите в гостеприимный зал филармонии на изысканный концерт «Тот же Рождественский Jazz»! Всех гостей события ждет несколько праздничное и просто невероятное: любимые новогодние хиты в исполнении джазовых виртуозов страны.

31 декабря, 12:00 – АрхПрогулка Шедевры Архитектуры. АрхОдеса

Архитектура разных эпох – это нити, составляющие историческую ткань Одессы. На прогулке, посвященной шедеврам одесской архитектуры, мы погрузимся в историю становления стилей, появления величайших произведений известных архитекторов.

Под новым углом посмотрим на Новую биржу, гостиницу Бристоль и Учетный банк, дворцы Абазы и Маразли, Пассаж и здания богатейших людей своего времени, Городской Сад, Пале-Рояль и Оперный театр. Посетим целый ряд объектов, незаслуженно забытых, но не менее выдающихся.

Рождественская архпрогулка — погружение в историю творчества выдающихся одесских архитекторов: от Боффо, Фраполли и Торричелли до Влодека, Рейнгерца и Мазирова.