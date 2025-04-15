Але почнемо з вівторка. В Літературному музеї відбудеться відкриття виставки, присвячена досліднику Сергію Лущику. Ця подія буде цікава всім, хто захоплюється краєзнавством. Ще одна подія, для любителів історії міста пройде в бібліотеці Грушевського. Тут розпочинає свою роботу Театральна вітальня. І першим заходом нового проєкту стане зустріч, присвячена подружжю Станіслави Шиманської та Бориса Зільберглейта. Бібліотка Багрицького в цей же час запрошує на перегляд документального фільму про культурне життя міста.

У четвер відбудеться багато лекцій та зустрічей. Дуже важливий тренінг для батьків проведе медичний центр Резніка. Психолог Світлана Клімченко розкаже батькам про першу психологічну допомогу дітям.

Всі подробиці, як завжди, шукайте в нашому огляді.

Що: Театральна вітальня «Життя в Театрі. Маестро та його Муза: подружжя Станіслава Шиманська та Борис Зільберглейт»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 15 квітня, 14:00



Що: Відкриття виставки «Хранитель часу»

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 15 квітня, 15:00

Що: Показ фільму Ігоря Божко «Пʼята пора року»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 15 квітня, 16:00

Що: Тренінг: Перша психологічна допомога

Де: Змієнка,10 (Дворянська), медичний центр ім. Резніка

Коли: 17 квітня, 12:00

Що: Екодвіж «Чисте довкілля починається з тебе»

Де: Корольова, 46-а, б-ка 45

Коли: 17 квітня, 15:30

Що: Лекція «Ґео Шкурупій: літературний драйв 20-х»

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 17 квітня, 15:30

Що: Лекція-роздум: «Закон Свободи Волі — трагедія Бога і людини»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 17 квітня, 16:00

Що: Зустріч із журналісткою Анною Гусарською

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 17 квітня, 18:00

