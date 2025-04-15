Но начнем со вторника. В Литературном музее состоится открытие выставки, посвященной исследователю Сергею Лущику. Это событие будет интересно всем, кто увлекается краеведением. Еще одно событие, для любителей истории города пройдет в библиотеке Грушевского. Здесь начинает свою работу Театральная гостиная. И первым мероприятием нового проекта станет встреча, посвященная супругам Станиславы Шиманской и Бориса Зильберглейта. Библиотка Багрицкого в это же время приглашает на просмотр документального фильма о культурной жизни города.
В четверг состоится много лекций и встреч. Очень важный тренинг для родителей проведет медицинский центр Резника. Психолог Светлана Климченко расскажет родителям о первой психологической помощи детям.
Все подробности, как всегда, ищите в нашем обзоре.
Что: Театральная гостиная «Жизнь в Театре. Маэстро и его Муза: супруги Станислава Шиманская и Борис Зильберглейт»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 апреля, 14:00
Что: Открытие выставки «Хранитель времени»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 15 апреля, 15:00
Что: Показ фильма Игоря Божко «Пятое время года»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 15 апреля, 16:00
Что: Тренинг: Первая психологическая помощь
Где: Змиенко, 10 (Дворянская), медицинский центр им. Резника
Когда: 17 апреля, 12:00
Что: Экодвиг «Чистая окружающая среда начинается с тебя»
Где: Королева, 46-а, б-ка 45
Когда: 17 апреля, 15:30
Что: Лекция «Гео Шкурупий: литературный драйв 20-х»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 17 апреля, 15:30
Что: Лекция-размышление: «Закон Свободы Воли – трагедия Бога и человека»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 17 апреля, 16:00
Что: Встреча с журналисткой Анной Гусарской
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 17 апреля, 18:00