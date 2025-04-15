Но начнем со вторника. В Литературном музее состоится открытие выставки, посвященной исследователю Сергею Лущику. Это событие будет интересно всем, кто увлекается краеведением. Еще одно событие, для любителей истории города пройдет в библиотеке Грушевского. Здесь начинает свою работу Театральная гостиная. И первым мероприятием нового проекта станет встреча, посвященная супругам Станиславы Шиманской и Бориса Зильберглейта. Библиотка Багрицкого в это же время приглашает на просмотр документального фильма о культурной жизни города.

В четверг состоится много лекций и встреч. Очень важный тренинг для родителей проведет медицинский центр Резника. Психолог Светлана Климченко расскажет родителям о первой психологической помощи детям.

Все подробности, как всегда, ищите в нашем обзоре.

Что: Театральная гостиная «Жизнь в Театре. Маэстро и его Муза: супруги Станислава Шиманская и Борис Зильберглейт»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 15 апреля, 14:00

Что: Открытие выставки «Хранитель времени»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 15 апреля, 15:00

Что: Показ фильма Игоря Божко «Пятое время года»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 15 апреля, 16:00

Что: Тренинг: Первая психологическая помощь

Где: Змиенко, 10 (Дворянская), медицинский центр им. Резника

Когда: 17 апреля, 12:00

Что: Экодвиг «Чистая окружающая среда начинается с тебя»

Где: Королева, 46-а, б-ка 45

Когда: 17 апреля, 15:30

Что: Лекция «Гео Шкурупий: литературный драйв 20-х»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 17 апреля, 15:30

Что: Лекция-размышление: «Закон Свободы Воли – трагедия Бога и человека»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 17 апреля, 16:00

Что: Встреча с журналисткой Анной Гусарской

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 17 апреля, 18:00

