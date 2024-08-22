Празднуем главный праздник страны: топ-5 событий, которые пройдут в Одессе 23 — 25 августа

А еще вас ждут одесские театры: Василька — который именно в эти дни начинает юбилейный сезон и Оперный, где начинается традиционный уже фестиваль «Бархатный сезон», который откроется уникальной программой. Также традиционно вас ждет концерт в Ботаническом саду. Если вы сторонник современного искусства, вас ждут в Художественном музее где состоится музыкальный перформанс Алексея Шмурака. Ну а, если вы хотите просто отдохнуть, то артисты юмористического Дизель шоу ждут вас в Музкомедии.

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23 августа 16:00, 24 августа, 18:00. Премьера спектакля «Вирий»

Театр Василька.

Открытие юбилейного 100-го сезона в Одесском театре Василька состоится премьерой спектакля «Вирий».

«Вирий» – драма в одном действии о женщинах, проживающих на войне. Каждая из них имеет за плечами сложный жизненный путь, и каждая решительно отправилась в свой путь. Капризная судьба сводит их на одной автобусной остановке, где редко обнажают душу незнакомцам, но что же делать, если ожидаемый транспорт никак не отнимет их отсюда?

В ролях звездный состав театра: Нинель Наточа, Ирина Бессараб, Мария Буймович, Ирина Шеляг.

23 августа, 18:30. Сказки венского леса.

Ботанический сад. Новая территория.

В этот вечер вы сможете услышать, как природа оживает в музыке и перенесется в волшебный мир Венского леса, исполненный жизни, феерий и мелодий. Среди растений вам зазвучат шедевры австрийской музыки — произведения: Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Й.Штрауса, Й.Брамса, Ф. Шуберта, Ф.Крайслера и приятные музыкальные сюрпризы.

Для вас будут играть лауреатки многочисленных международных волшебных конкурсов Наталья Мазепа (скрипка), артистка Национального одесского филармонического оркестра Анна Кравченко (скрипка) и композитор, преподаватель ОДМЛ им. проф. П.С. Столярского Мария Ковалева (фортепиано).



23, 24 августа, 19:00. Дизель шоу в День Независимости

Театр Музкомедии.

Большие концерты в поддержку ВСУ!

Авторы известного украинского юмористического шоу решили привезти в Одессу патриотические концерты, которые откликнутся в сердце каждого, а также напоминают, что каждый билет – это донат. Независимый юмор будут дарить актеры «Дизель Шоу»: Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Яна Глущенко, Александр Бережок, Евгений Гашенко, Юлия Мотрук и Дмитрий Танкович.

24 августа, 15:00. Перфоманс Алексея Шмурака «Маргиналии к эволюции»

Одесский национальный художественный музей.

Если вы устали от серьезных событий, поисков смыслов и глубоких интеллектуальных контекстов – это представление для вас. О чем думают женщины? Чего боятся? О чем они мечтают? И существует ли женская дружба? Узнайте, посмотрев современную комедию «Пьяные вишни». Откровенная и вспыльчивая комедия «Пьяные вишни» заставит вас улыбаться с первой до последней минуты!

24 августа, 17:00. VLASNE. Ukrainian Project

Одесская опера.

Открытие фестиваля «Бархатный сезон». Фестиваль откроется масштабным концертным мероприятием «VLASNE. Ukrainian Project.» Четыре столетия украинской музыки: от Бортнянского до Вакарчука зазвучат в Одесской опере в этот торжественный вечер: сочетание архаики и современности, классики и модерна.

Это будет символический музыкальный экскурс в уникальную историю украинской музыки без мифов. Вас ожидает концептуально и визуально стильное представление, которое по смыслам и содержанию является антитезой любой шароварщины.